‘La Hormiga’ está de regreso: horario y dónde ver al Olympiacos

Armando “La Hormiga” González está de regreso en una convocatoria del Olympiacos. El técnico español Imanol Alguacil incluyó al mexicano en la convocatoria para el partido que sostendrán con el Kifisia FC, dentro de la Jornada 9 de la Superliga de Grecia 2026-2027.

El Olympiacos llega a este duelo como segundo de la clasificación general, con 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y una derrota. Está a dos unidades del líder Panathinaikos.

En el pasado partido de la Copa de Grecia, Armando "La Hormiga" González no fue convocado AFP

En el partido pasado de la Copa de Grecia, “La Hormiga” González no fue convocado, pero el delantero sí acudió a apoyar a su equipo desde las gradas, donde se encontró a un “Chiva hermano”.

¿DÓNDE VER EL PARTIDO DEL AE KIFISIA FC VS OLYMPIACOS?

Claro Sports Premium, vía Youtube.

Día: sábado 31 de octubre de 2026.

Horario: 11 de la mañana.

El Olympiacos creo una dinámica para sus aficionados, donde tiene que elegir uno de tres momentos legendarios que sucedieron en el mes de octubre, entre ellos un golecito de “La Hormiga” González en la Europa League. La publicación que realizó en redes sociales, de inmediato tuvo respuesta de aficionados mexicanos.

En la Superliga de Grecia, el Olympiacos vive un gran momento, donde suma cuatro victorias consecutivas. La última vez que perdió fue un 12 de septiembre de 2026.