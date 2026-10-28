Qué detalle de ‘La Hormiga’: atendió a un Chivahermano en la tribuna

Armando “La Hormiga” González fue excluido de la convocatoria del Olympiacos para el partido que disputaron este miércoles ante el GS Marko en la Copa de Grecia, que terminó con triunfo de 0-2 para los dirigidos por Imanol Alguacil. Eso no le impidió al delantero mexicano estar en las tribunas del Estadio Municipal de Markópulo para apoyar a su equipo, donde se encontró a un “Chivahermano”.

Antes del inicio del partido, llamó la atención que el nombre del delantero mexicano no estuviera entre los delanteros citados para el partido de hoy 28 de octubre de 2026, debido a que el “Otaku de Gol” había estado presente en las diversas convocatorias del Olympiacos.

Varias personas opinaron sobre la decisión del técnico español, pero todo apuntaría a que le dio descanso, debido a los próximos compromisos en la Superliga de Grecia y la Europa League.

En un acto que sorprendió a varios, “La Hormiga” González subió a las gradas del estadio, donde varios aficionados lo reconocieron y le pidieron fotografías, a las que accedió sin ningún problema.

Unos escalones arriba, un “Chivahermano” se encontraba esperándolo, con la playera del Guadalajara y el número 34 de “La Hormiga”.

El delantero mexicano venía de anotar un gol en la Europa League y que significó la victoria para el Olympiacos, en el partido ante el Sparta Praga.

Armando "La Hormiga" González venía de anotar en la Europa League, ante el Sparta Praga Reuters

Tras su gol, González fue incluido en la alineación para el duelo ante el Kalamata FC, aunque no anotó en la goleada de 5-0 del Olympiacos.

Con su triunfo de este miércoles, el cuadro de “La Hormiga” González se colocó momentáneamente en la primera posición de la Copa de Grecia, con 9 puntos, aunque está pendiente el partido del AEK.