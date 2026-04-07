"A La Hormiga le falta continuidad", las palabras de Jared Borgetti sobre el ariete de las Chivas

Como la producción goleadora de Armando La Hormiga González lo ha llevado a codearse con lumbreras como Lamine Yamal, su nombre se le asocia para salir próximamente del Rebaño sagrado a alguna entidad de Europa, cerca de los pasos del joven astro del Barcelona.

Sin embargo, Jared Borgetti, uno de los históricos delanteros de la Selección Mexicana, pide mesura respecto a la proyección del goleador de las Chivas del Guadalajara.

"Primero, no puedes compararlo con Lamime Yamal, porque son otras condiciones y obviamente no es lo mismo jugar en Barcelona, donde cada fin de semana te juegas muchas cosas y Champions, y ser figura no sólo en el Barcelona, sino en tu Selección", señaló el también histórico canterano del Atlas para Récord. "No hay que dejarlo sólo en números; marcan mucho (Yamal y González), pero todavía le falta a La Hormiga un poco más de continuidad y de tiempo con buen futbol. En ese contexto no podemos dejarnos llevar por los goles", señaló.

Medios especializados cotizan a La Hormiga hasta en 15 millones de dólares, precio que Jared considera fuera de proporción para los parámetros del balompié nacional.

"El precio esa es una de las cuestiones por las cuales muchos jugadores mexicanos no salen. El precio que le ponen siempre al futbolista mexicano es demasiado elevado. No digo que no lo merezcamos, puede ser que hasta un jugador de menos calidad siendo argentino o brasileño pueda estar más alto. Aquí el problema es el derecho de piso y eso todavía no lo tenemos pagado nosotros".

Jared, la voz de la experiencia de un cazador del área

Pocos delanteros mexicanos han encarnado el arte del remate como Jared Borgetti. Formado en la academia del Atlas, su salto definitivo llegó con Santos Laguna, donde convirtió el área en su territorio natural: timing perfecto, lectura de jugadas y un cabezazo con cualidades de martillo suspendido en el aire.

Jared Borgetti y el argentino Gabriel Milito, el hoy técnico del Rebaño Sagrado. Mexsport

Con la Selección Mexicana, Borgetti alcanzó dimensión mítica. Su gol ante Italia en el Mundial de 2002 sorprendió al mundo. Máximo goleador histórico del Tri en su momento, Borgetti representó al “9” clásico: atento en el área, letal y siempre listo. Un cazador del gol que convirtió cada centro en una promesa.