América reacciona ante la furia de sus abonados y ofrece soluciones en el Estadio Banorte

Las quejas de los abonados del América de cara al regreso del equipo al Estadio Banorte tras dos años fuera de su casa, con motivo de las remodelaciones para el Mundial 2026, han dado resultado y el club de Coapa se ha comunicado con algunos aficionados para tratar de dar solución a sus complicaciones para el partido ante Cruz Azul.

Los abonados del conjunto azulcrema han manifestado un profundo disgusto ante lo que califican como una gestión "arbitraria" por parte de Fanki, la nueva plataforma encargada de la boletería del inmueble.

A través de redes sociales, el descontento escaló tras el testimonio del usuario “Charly” en X, quien denunció que, al ingresar a la aplicación, descubrió que sus beneficios de años se habían esfumado. El aficionado señaló que la boletera no solo lo reubicó en una de las peores zonas del estadio, sino que separó sus asientos de forma inexplicable: “De cuatro abonos, me tocaron en dos filas diferentes y con hasta catorce lugares de separación”, publicó en la cuenta NidoAzulcrema.

Otros socios históricos lamentaron que, a pesar de ser los "clientes más leales", el trato recibido ha sido “frío, tardado y cero resolutivo”.

La respuesta del América ante las quejas de los abonados

El América tomó cartas en el asunto y en un posteo del reportero León Lecanda de ESPN mostró como el equipo de Coapa ya estaba estableciendo comunicación para solucionar el conflicto.

En las capturas de pantalla que se compartieron, América dejó en claro que las ubicaciones son temporales y obedecen a las obras de remodelación que continúan en el Estadio Banorte.

“Es importante señalar que debido a la configuración actual del Estadio Banorte y a trabajos que se encuentran en curso para su adecuación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, una gran parte de las zonas laterales bajas no estarán habilitadas para los partidos que disputaremos durante el mes de abril”.

“Hemos asignado para ti la mejor alternativa disponible en este momento dentro del Estadio Banorte, garantizando mantenerte con asientos con buena visibilidad y evitando ubicaciones en las zonas más altas del inmueble”.

Como parte de la compensación, América informó al usuario que agregaría boletos para el duelo ante el Nashville de la ronda de cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.