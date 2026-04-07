¡Increíble! Julián Quiñones alcanza el mismo valor de mercado que Cristiano Ronaldo

El mercado de fichajes suele arrojar cifras que desafían la lógica del tiempo y la trayectoria. Actualmente, el fútbol árabe es testigo de una coincidencia estadística que ha encendido las redes: Cristiano Ronaldo y Julián Quiñones valen lo mismo.

Según el portal especializado Transfermarkt, tanto el astro portugués como el seleccionado mexicano están tasados en 12 millones de euros (aproximadamente 246 millones de pesos). Aunque CR7 es una leyenda viviente de 41 años y Quiñones un delantero de 29 en plenitud física, el valor de mercado los coloca hoy en el mismo escalón económico.

Julián Quiñones ha destacado en el futbol de Arabia Saudita @Alqadsiah

Mismo valor, realidades opuestas

La paridad en sus cartas no oculta las abismales diferencias en sus contextos. Mientras Cristiano se encuentra en el "The Last Dance" de su carrera, priorizando su vigencia física y su marca global, Quiñones llegó a la Saudi Pro League como una figura consolidada de la Liga MX con años de fútbol por delante.

Sin embargo, donde la balanza se rompe por completo es en el rubro salarial:

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): Percibe cerca de 200 millones de euros anuales, siendo el atleta mejor pagado del planeta.

Julián Quiñones (Al-Qadisiyah): Gana aproximadamente 4.5 millones de dólares por temporada.

Guerra de goles en el desierto

Pese a la brecha en sus cuentas bancarias, en el césped la distancia se acorta. Quiñones no solo ha logrado adaptarse rápidamente al fútbol saudí, sino que ha comenzado a acechar los registros goleadores de "El Bicho". En la liga de las estrellas, el exjugador del América demuestra que, si bien el marketing y el sueldo los separan, el instinto matador los mantiene compitiendo al tú por tú.