Héroe de Chivas y nuevo líder de goleo: Armando 'Hormiga' González

Armando Hormiga González fue trascendental en el agónico empate de Chivas ante Pumas y, llegando a 12 goles en el Clausura 2026 de Liga MX, el delantero Rojiblanco empató su marca del torneo anterior y se convirtió en el máximo goleador del actual certamen, superando a Joao Pedro.

Con goles en el 70’ y al 90+11’, Armando González fue autor de los dos tantos del Rebaño para conseguir el primer empate en el certamen para la escuadra tapatía y relegar a Pumas hasta el 5º sitio de la tabla de posiciones.

'La Hormiga' González llegó a 12 anotaciones en el semestre. Mexsport

Su más cercano perseguidor es Joao Pedro, delantero del Atlético San Luis que suma 11 dianas, mientras que Paulinho de Toluca marcha en el tercer puesto con apenas 6 goles obtenidos.

Los goles de Armando González en el Clausura 2026

Con 4 partidos por delante, ya que no jugará Liguilla debido a su inminente llamado para el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, Armando González suma una docena de anotaciones.

Con un total de 10 víctimas, ya que Santos y Pumas sufrieron 2 tantos del delantero de 22 años, estas son las anotaciones de Armando Hormiga González:

Vs Pachuca / 1 gol - Jornada 1.

Vs Querétaro / 1 gol - Jornada 3.

Vs Atlético San Luis / 1 gol - Jornada 4.

Vs Mazatlán / 1 gol - Jornada 5.

Vs América / 1 gol - Jornada 6.

Vs León / 1 gol - Jornada 9.

Vs Atlas / 1 gol - Jornada 10.

Vs Santos / 2 goles - Jornada 11.

Vs Monterrey / 1 gol - Jornada 12.

Vs Pumas / 2 goles - Jornada 13.

* FC Juárez, Cruz Azul y Toluca son los únicos equipos en el Clausura 2026 que se han salvado de que Armando González perfore su red.

Partidos restantes de Chivas en el Clausura 2026

Con 4 rivales por delante para el final de la temporada regular, Armando González y Chivas buscarán una onceava victoria en el Clausura 2026 que les haga establecer un récord institucional.

Estos son los partidos restantes del Rebaño en el presente semestre, antes de que inicien su participación en la Liguilla con el objetivo de obtener su título 13 en la historia del futbol mexicano:

Tigres Vs Chivas / Jornada 14 - sábado 11 de abril.

Chivas Vs Puebla / Jornada 15 - sábado 18 de abril.

Necaxa Vs Chivas / Jornada 16 - miércoles 22 de abril.

Chivas Vs Xolos / Jornada 17 - sábado 25 de abril.

BFG