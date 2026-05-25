La historia de Andrés Gudiño en Cruz Azul: campeón en 2021 y 2026, aunque relegado al banquillo

Aunque Cruz Azul logró conquistar su décima estrella en el Clausura 2026, hubo un futbolista celeste que volvió a vivir el campeonato desde el anonimato y la banca: el guardameta Andrés Gudiño.

El portero mexicano se convirtió en el único sobreviviente de la obtención de la novena estrella en el Guard1anes 2021 que también formó parte del plantel campeón del Clausura 2026. Sin embargo, en ambas conquistas tuvo un papel secundario, sin disputar minutos en las fases definitivas.

Gudiño fue titular en gran parte del Clausura 2026, pero no pudo disputar la Liguilla Mexsport

En el título conseguido en 2021, Gudiño no vio actividad debido a que José de Jesús Corona era el arquero titular indiscutible de La Máquina. La experiencia y jerarquía de ‘Chuy’ lo llevaron a defender el arco cementero en la Final ante Santos Laguna, donde Cruz Azul terminó con la sequía de campeonatos.

Para el Clausura 2026 la historia parecía distinta. Tras la lesión del colombiano Kevin Mier, el entonces entrenador Nicolás Larcamón le dio la confianza a Gudiño para asumir la titularidad durante gran parte del torneo.

El arquero respondió con actuaciones sólidas y disputó 13 partidos como titular, siendo pieza importante en la campaña celeste. Su último encuentro bajo los tres postes fue en la Jornada 14, durante el Clásico Joven ante América, duelo que terminó 1-1 en el Estadio Banorte.

El último partido que disputó Gudiño fue ante América en la Jornada 14 del Clausura 2026 Mexsport

Sin embargo, el regreso de Kevin Mier cambió nuevamente el panorama. El colombiano recuperó la titularidad para el cierre de torneo y toda la Liguilla, relegando otra vez a Gudiño al banquillo en los momentos más importantes del campeonato.

Incluso con la salida de Larcamón y la llegada de Joel Huiqui al banquillo en la Jornada 17, la decisión se mantuvo: Mier fue el arquero titular en la fase final que terminó con la décima estrella celeste.

De esta manera, Andrés Gudiño quedó marcado como el único jugador que estuvo presente tanto en la novena como en la décima estrella de Cruz Azul, aunque en ambas ocasiones tuvo que celebrar el campeonato desde la banc