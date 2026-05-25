España presenta su lista oficial para el Mundial 2026 con novedades

El director técnico de la selección de España, Luis de la Fuente, presentó este lunes la lista de futbolistas que asistirán al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá para defender la playera de la Furia Roja buscando la segunda Copa del Mundo.

La convocatoria destaca por la inclusión de figuras juveniles como Joan García, Marc Pubill, Eric García y Víctor Muñoz, además de las piezas estelares Lamine Yamal y Nico Williams, quienes están en proceso de recuperación luego de haber presentado molestias recientes.

Los jugadores seleccionados por España para el Mundial 2026

La lista oficial quedó conformada de la siguiente manera:

Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García.

Unai Simón, David Raya y Joan García. Defensas: Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Eric García, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Eric García, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo. Centrocampistas: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Merino, Gavi y Álex Baena.

Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Merino, Gavi y Álex Baena. Delanteros: Lamine Yamal, Yeremy Pino, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias, Nico Williams y Víctor Muñoz.

El batallón de suplentes y apoyo logístico

Para mitigar las ausencias iniciales de los jugadores con compromisos en las finales de la Champions League y la Conference League como Fabián Ruiz, David Raya, Martín Zubimendi, Mikel Merino y Yeremy Pino, el cuerpo técnico citó a nueve futbolistas de respaldo, algo muy similar a lo que realizó la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Este grupo trabajará con el primer equipo hasta el 4 de junio y está conformado por los siguientes jugadores: el guardameta Leo Román; los zagueros Javi Rodríguez, Jon Martín y Sergio Gómez; los volantes Marc Bernal, Javi Guerra y Beñat Turrientes; junto a los atacantes Jesús Rodríguez y Gonzalo García.

La hoja de ruta hacia el debut mundialista

El búnker ibérico abrirá sus puertas el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Tras los primeros entrenamientos, el conjunto español afrontará su primer amistoso el 4 de junio contra la selección de Irak en el Estadio de Riazor, en La Coruña.

Al concluir dicho compromiso, los nueve jugadores de apoyo romperán filas y la delegación oficial cruzará el Atlántico para instalar su campamento base en Chattanooga, Tennessee. Desde suelo estadounidense, España viajará a México para encarar su segundo duelo de preparación el 8 de junio ante Perú, teniendo como escenario la ciudad de Puebla.

El equipo regresará a Chattanooga antes de su debut oficial en el grupo H el 15 de junio frente a Cabo Verde en la ciudad de Atlanta, donde posteriormente chocarán contra Arabia Saudita el 21 de junio, cerrando la primera etapa el 27 de junio ante Uruguay en Guadalajara.