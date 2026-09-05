La Hormiga González sumó minutos en empate del Olympiacos

Armando “La Hormiga” González sumó minutos con el Olympiacos y se perfila como titular ante la lesión de la figura Ayoub El Kaabi en el primer tiempo. El cuadro donde milita el delantero mexicano conservó el invicto al igualar 1-1 ante el Volos NFC en la jornada 3 de la Superliga de Grecia, que se disputó en el Panthessaliko Stadium.

El Olympiacos dominó las acciones del primer tiempo, pero falló en la contundencia.

En la recta final del partido (43’), la figura del Olympiacos salió lesionado. En una disputa del balón, Ayoub El Kaabi chocó con el portero Marios Siampanis. Todos pidieron la entrada de las asistencias médicas y los rostros de jugadores y del árbitro lo decían todo, mientras que el arquero empezó a llorar por lo que había pasado. El delantero salió en camilla y el técnico José Luis Mendilibar dio entrada al mexicano Armando “La Hormiga” González al 45+1’.

Jota Silva cobró el penal y lo hizo efectivo para el 0-1. No celebró, hizo la seña del “9” en una dedicatoria para su compañero.

Para el segundo tiempo, el Olympiacos volvió a sufrir otro cambio obligado. El español Joel Roca salió de la cancha lastimado del hombro izquierdo.

Los dirigidos por José Luis Mendilibar no mostraron el dominio de la primera parte y poco a poco el cuadro local empezó a emparejar las acciones.

El cuadro de “La Hormiga” González cometió un error grotesco. El defensor Panagiotis Retsos no vio donde estaba su portero y le retrasó el balón, pero Stefan Ortega tuvo que correr hacia atrás para sacarlo en la línea final. Después, en un servicio a primer poste, Maximiliano Comba remató potente para hacer el 1-1 al 76’.

Armando González estuvo cerca de darle la vuelta al marcador, con un potente remate de media vuelta que pasó a un costado al 82’.