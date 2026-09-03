‘La Hormiga’ González jugará la Europa League
El Olympicos inscribió al mexicano Armando “La Hormiga” González dentro de su plantilla para la Europa League 2026-2027
La carrera de Armando “La Hormiga” González en Europa va en ascenso. Ya debutó en un partido oficial, anotó su primer gol y dio su primera asistencia con el Olympiacos. Ahora, a la lista se sumará la Europa League de la UEFA.
El técnico español, José Luis Mendilibar, inscribió al delantero mexicano para que dispute la próxima temporada del torneo europeo. La lista final del Olympiacos la componen 34 futbolistas.
El Olympiacos es el sexto equipo con más presencias en dieciseisavos de final de la Europa League, con nueve participaciones.
LA PLANTILLA DEL OLYMPIACOS PARA LA EUROPA LEAGUE 2026-2027:
Porteros: Stefan Ortega y Dimitrios Stournaras.
Defensas: Manolis Saliakas, Zinedin Smajlovic, Lorenzo Pirola, David Carmo, Marcus Pedersen, Panagiotis Retsos y Bruno Onyemaechi.
Medios: Kostas Fortounis, Gustavo Sa, Gustavo Puerta, Remo Freuler, Chiquinho, Santiago Hezze y Nayair Tiknizyan.
Delanteros: Armando “La Hormiga” González, Ayoub El Kaabi, Gelson Martins, Leon Bailey y Joao Silva.
CALENDARIO DEL OLYMPIACOS EN LA EUROPA LEAGUE 2026-2027:
- Miércoles 16 de septiembre: Olympiacos vs. Jagiellonia – 1 de la tarde, tiempo de la CDMX.
- Jueves 15 de octubre: Marsella vs. Olympiacos – 1 de la tarde, tiempo de la CDMX.
- Jueves 22 de octubre: Olympiacos vs. Sparta Praha – 1 de la tarde, tiempo de la CDMX.
- Jueves 5 de noviembre: Rennes vs. Olympiacos – 11:45 de la mañana, tiempo de la CDMX.
- Jueves 26 de noviembre: Olympiacos vs. Milan – 11:45 de la mañana, tiempo de la CDMX.
- Jueves 10 de diciembre: Celje vs. Olympiacos – 2 de la tarde, tiempo de la CDMX.
- Jueves 21 de enero de 2027: Olympiacos vs. Hoffenheim – 11:45 de la mañana, tiempo de la CDMX.
- Jueves 28 de enero de 2027: Torrense vs. Olympiacos – 2 de la tarde, tiempo de la CDMX.