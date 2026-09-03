‘La Hormiga’ González jugará la Europa League

La carrera de Armando “La Hormiga” González en Europa va en ascenso. Ya debutó en un partido oficial, anotó su primer gol y dio su primera asistencia con el Olympiacos. Ahora, a la lista se sumará la Europa League de la UEFA.

El técnico español, José Luis Mendilibar, inscribió al delantero mexicano para que dispute la próxima temporada del torneo europeo. La lista final del Olympiacos la componen 34 futbolistas.

El Olympiacos es el sexto equipo con más presencias en dieciseisavos de final de la Europa League, con nueve participaciones.

LA PLANTILLA DEL OLYMPIACOS PARA LA EUROPA LEAGUE 2026-2027:

Porteros: Stefan Ortega y Dimitrios Stournaras.

Defensas: Manolis Saliakas, Zinedin Smajlovic, Lorenzo Pirola, David Carmo, Marcus Pedersen, Panagiotis Retsos y Bruno Onyemaechi.

Medios: Kostas Fortounis, Gustavo Sa, Gustavo Puerta, Remo Freuler, Chiquinho, Santiago Hezze y Nayair Tiknizyan.

Delanteros: Armando “La Hormiga” González, Ayoub El Kaabi, Gelson Martins, Leon Bailey y Joao Silva.

CALENDARIO DEL OLYMPIACOS EN LA EUROPA LEAGUE 2026-2027: