Atlético San Luis vs Chivas EN VIVO: Previa, dónde ver y horario Jornada 7 Liga MX

El Atlético de San Luis recibe este sábado a las Chivas del Guadalajara en el Estadio Libertad Financiera con la moral alta tras conseguir su primera victoria del torneo.

Los potosinos, dirigidos por Diego Mejía, sorprendieron la fecha pasada al vencer 3-1 a Rayados de Monterrey como visitante, un resultado que les dio oxígeno después de un inicio complicado con apenas un triunfo en seis jornadas.

Por su parte, el Rebaño Sagrado llega con la necesidad de sumar de a tres para acercarse a la cima. Bajo el mando de Gabriel Milito, Chivas acumula 11 puntos y se mantiene invicto como visitante en el certamen (un triunfo y dos empates).

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Aunque el último empate ante Pachuca dejó sensaciones agridulces por el bajo rendimiento en el segundo tiempo, los rojiblancos cuentan con una de las defensas más sólidas del torneo y aspiran a trepar hasta la segunda posición aprovechando los partidos pendientes de sus rivales directos.

El duelo promete intensidad. San Luis intentará imponer su ritmo en casa y extender la racha positiva, mientras que Chivas buscará imponer su jerarquía y cortar cualquier intento de sorpresa local.

¿Dónde ver Atl San Luis vs Chivas?

Partido: Atlético de San Luis vs Chivas

Partido: Atlético de San Luis vs Chivas Estadio: Libertad Financiera (San Luis Potosí)

Día: Sábado 5 de septiembre de 2026

Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión del partido Atl San Luis vs Chivas

ESPN y Disney+ (Premium). También disponible en ViX Premium. No habrá transmisión en televisión abierta.

Posiciones de San Luis y Chivas

5° lugar: Chivas – 11 puntos

14° lugar: Atlético de San Luis – 6 puntos

Historial de enfrentamientos entre Atl San Luis vs Chivas