Amanda Anisimova se desesperó: eliminada del US Open

Amanda Anisimova terminó desesperada su partido de tercera ronda del US Open 2026, después de cometer múltiples errores y quedar eliminada, luego de caer ante la austriaca Anastasia Potapova por 6-2 y 7-5 en el inicio de la jornada en Flushing Meadows.

Anisimova finalizó con 46 errores propios, por 17 de su rival, en un partido que duró una hora y 39 minutos.

Amanda Anisimova cometió 46 errores propios ante Anastasia Potapova Reuters

La estadunidense de 25 años alcanzó la final del US Open y Wimbledon en 2025, pero ahora dio un paso atrás en su carrera.

En 2026, Amanda Anisimova cayó en los cuartos de final del Abierto de Australia y en la tercera ronda de Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Amanda Anisimova cayó ante Anastasia Potapova por 6-2 y 7-5 Reuters

Por su parte, Anastasia Potapova accedió a sus primeros Octavos de final del US Open, con lo que igualó su mejor resultado en un Grand Slam.

La rival de Potapova saldrá de la ganadora del choque entre la rusa Mirra Andreeva, campeona de Roland Garros, y la checa Nikola Bartunkova.