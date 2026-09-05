Por qué la pole position de Pierre Gasly en Monza es una revancha tras ser despojado de un podio

La pole position del piloto francés Pierre Gasly parece una mínima recompensa a lo sucedido en las últimas 24 horas para el piloto galo. Apenas el viernes, mientras transcurría la FP1, el competidor de Alpine recibió la noticia de que era despojado de su tercer lugar del Gran Premio de Mónaco casi tres meses después de la carrera, pero ahora logró una serie de hitos.

Gasly no podía ocultar el viernes su enojo luego de que la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA decidió restituir las sanciones por exceso de velocidad en pits que lo dejaron en séptimo puesto en el Principado permitiendo que Isack Hadjar, de Red Bull ascendieran al top tres de esa carrera.

Pero como si la vida quisiera recompensarlo, Gasly hizo historia en una pista con la que tiene una conexión especial. Fue en Monza donde en 2020 conquistó su primera victoria en la máxima categoría y ahora, tras 191 carreras y nueve temporadas en la F1, por fin arrancará en una ocasión desde la posición de privilegio.

Emocionado tras registrar un tiempo definitivo de 1:21.786 para superar por apenas 0.080 segundos a George Russell (Mercedes), el competidor galo detalló la progresión que lo llevó a convertirse en el poleman número 109 en la historia del serial:

"Fue increíble. Fue una clasificación increíble desde la primera vuelta en la Q1. Me sentí muy bien en el auto e intenté ir arañando un poco en cada sesión, y luego sí, al final, se sintió como una gran vuelta. Pero estoy muy feliz. Han sido nueve años intentando perseguir y tener la oportunidad de conseguir una pole position, y ganar mi primera carrera en Monza, y conseguir mi primera pole en esta pista, creo que hay algo especial por aquí".

Una hazaña con peso histórico para Alpine y Francia

Pero el éxito de Gasly tiene otros significados no solo para él, sino también para su país. Es la primera pole del equipo Alpine bajo esta denominación de marca, algo que ni siquiera Fernando Alonso logró en su momento con ellos.

Terminó con una sequía para la estructura de Enstone que se remontaba al Gran Premio de Hungría 2009, cuando Fernando Alonso ocupó el primer lugar de salida, pero en aquel momento eran conocidos como Renault.

Sumado a ello, es el primer piloto francés en lograr una pole en Monza desde que Jean Alesi lo consiguió en 1997.