‘La Hormiga’ González entra en convocatoria del Olympiacos para Liga

Armando “La Hormiga” González sigue siendo tomando en cuenta por el técnico José Luis Mendilibar y ahora volvió a sumar una convocatoria con el Olympiacos, para enfrentar al Volos NFC en la Superliga de Grecia.

El delantero mexicano es parte de los delanteros que fueron convocados para el duelo de la jornada 3, donde el Olympiacos visitará al Volos con el objetivo de seguir invicto en la Superliga de Grecia, donde suma dos victorias.

La convocatoria del Olympiacos para el duelo contra Volos de la Superliga de Grecia Foto tomada de Instagram olympiacosfc

“La Hormiga” González debutó con el Olympiacos en la Superliga en la jornada 2, al entrar de cambio al minuto 69 en el partido ante el Asteras Tripolis, que se disputó en el estadio Theodoros Kolokotronis.

El ex de Chivas sigue teniendo buenas noticias en su paso por el futbol de Europa. Ayer, figuró en la lista del Olympiacos que disputará la Europa League, que comenzará en los próximos días.

“La Hormiga” González suma una titularidad, gol y una asistencia, logros que consiguió contra el AE Larissa en la jornada 1 de la Copa de Grecia.

En la Superliga griega, el Olympiacos es cuarto de la tabla general con seis unidades, mismos puntos que tiene el PAOK, Panetolikos y Aris, pero con mejor diferencia de goles.