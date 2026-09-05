Golpe a McLaren en Monza: Sancionan a Oscar Piastri y pierde posiciones en la parrilla

La sesión de calificación del Gran Premio de Italia ha sufrido una modificación en la parrilla de salida unas horas después de concluida, esto luego de que la FIA emitió una sanción al piloto australiano Oscar Piastri, McLaren, luego de haber resultado culpable de haber obstruido un intento de vuelta rápida del neozelandés Liam Lawson, Red Bull.

En la Q2, Lawson luchaba por llegar al grupo de los 10 más veloces, pero en su vuelta final fue estorbado al salir de la primera chicana por el McLaren quien se encontraba en su giro de calentamiento. El neozelandés se quejó de que Piastri le había impedido mejorar.

Tras revisar la telemetría, las imágenes a bordo y las comunicaciones por radio de las escuderías, los comisarios decidieron sancionar a Piastri. El aussie se había clasificado tercero, pero ahora arrancará sexto tras recibir una penalización de tres posiciones para la carrera del domingo.

"Al salir de boxes, se informó al piloto del coche 81 de lo siguiente: ‘Verstappen, Lawson y Sainz están pasando ahora mismo; Sainz ha entrado en boxes; solo quedan Verstappen y Lawson, ten cuidado con ellos al incorporarte’", dice el comunicado de los comisarios.

Durante la audiencia, Piastri argumentó que su muro de pits no le advirtió con claridad que los monoplazas que se aproximaban venían en vuelta rápida de clasificación. Aunque el australiano intentó ceder el paso apartándose a la derecha para no entorpecer el avance de Max Verstappen, no pudo evitar bloquear la trayectoria limpia de Lawson, quien venía inmediatamente detrás de su compañero de equipo.

"Los comisarios reconocen que, dada la información de la que disponía y la situación en la que se encontraba, Piastri no tenía otras opciones en ese momento y, por consiguiente, obstaculizó al coche de Lawson de manera involuntaria e innecesaria. Por ello, se impone la sanción estándar de retroceder tres posiciones en la parrilla de salida”.