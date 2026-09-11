La Hormiga González revela uno de sus tesoros: un libro devocional

Armando “La Hormiga” González reveló uno de los tesoros que tiene en su aventura por Grecia, un libro devocional que lee cada día, con experiencia en el deporte y un versículo para memorizar.

“Es un devocional. Cada día te cuenta algo sobre el deporte y al final viene como un versículo”, comentó el delantero mexicano en una visita que hizo el periodista Omar Villarreal en su casa.

El libro devocional lleva como título “Cambia de ritmo, 366 devocionales para activar el campeón que hay en ti”, del autor Jaime Fernández Garrido.

El libro está diseñado para acompañar al lector día a día a lo largo de un año entero. Aborda retos, la disciplina, superación personal, las emociones y el trabajo en equipo.

Armando “La Hormiga” González se ha caracterizado por ser una persona que se inspira en varias cosas, como el manga “Blue Lock”, que después se adaptó al anime. Asimismo, fue llamado “Otaku del gol” por sus diversos festejos basados en diferentes series famosas.

El pasado 22 de agosto de 2026, Chivas oficializó la transferencia definitiva del delantero mexicano al Olympiacos.

En tan sólo pocos encuentros, “La Hormiga” González suma tres goles y dos asistencias, todo conseguido en la Copa de Grecia, torneo que le ha sentado bien al originario de Celaya, Guanajuato.

El atacante mexicano llegó a Chivas a la edad de 15 años, pasó por todas las categorías menores del Rebaño hasta llegar a Primer División y después dar su salto a la Selección Mexicana, donde disputó el Mundial 2026.