'La Hormiga' González acapara las portadas en Grecia tras lucirse

Armando “La Hormiga” González se lució este martes 8 de septiembre con dos goles y una asistencia en el triunfo de 3-2 del Olympiacos sobre Volos en la Copa de Grecia, donde la prensa de aquel país reaccionó a lo que hizo el mexicano, aunque en un periódico le dieron “8” de calificación.

El periodista Omar Villarreal compartió las imágenes de diversos periódicos, donde resaltan los titulares para el delantero mexicano.

“A Hormiga le salieron alas”, fue el titular de uno de los periódicos, debido a que el artillero azteca se aventó de “palomita” en un gol que hizo de cabeza. Asimismo, destacaron su buena actuación. Por otro lado, resaltaron la inversión de 30 millones de euros que hizo el Olympiacos por González y el colombiano Gustavo Puerta, que por primera vez fue titular con el cuadro girego.

En otro ejemplar, se ve el festejo de “La Hormiga” González y Puerta, luego de que el mexicano lo asistiera para que el colombiano se estrenara en su nueva etapa con el Olympiacos.

En otro periódico, al delantero mexicano le pusieron 8 de calificación, destacando cuando salió de cambio y reparto de aplausos.

El próximo sábado, el Olympiacos recibirá al OFI en actividad de la Superliga de Grecia, en lo que Armando “La Hormiga” González podría sumar otra titularidad ante la lesión de la figura del equipo, Ayoub El Kaabi.

Para el 16 de septiembre, el cuadro griego debutará en la Europa League, cuando reciba al Jagiellonia, partido que se disputará a la 1 de la tarde, tiempo de la CDMX.