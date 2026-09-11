San Francisco inicia la campaña de la NFL con un triunfo en Australia

El quarterback Brock Purdy lanzó para 205 yardas y tres touchdowns, y los San Francisco 49ers comenzaron la temporada con una contundente victoria por 27-7 sobre Los Ángeles Rams en el primer partido de temporada regular de la NFL disputado en Australia.

Matthew Stafford, vigente MVP, no consiguió lanzar ningún touchdown y fue retirado en los minutos finales. Los Rams, considerados aspirantes al Super Bowl, fueron superados ante 100,021 espectadores en el Melbourne Cricket Ground.

La asistencia fue la séptima más grande para un partido de temporada regular de la NFL y la segunda mayor en un encuentro internacional, solamente detrás del 49ers-Cardinals disputado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México en 2005.

George Kittle destacó el ambiente y celebró la victoria ante un rival de la misma división. San Francisco había llegado a Melbourne una semana antes para adaptarse al cambio horario, mientras que los Rams llegaron apenas un día antes.

En el terreno de juego, Eddy Piñeiro abrió el marcador con un gol de campo. Los Rams respondieron en el segundo cuarto: Stafford conectó con Puka Nacua en una jugada de 41 yardas que preparó el touchdown terrestre de cinco yardas de Kyren Williams.

Los 49ers retomaron el control cuando Purdy encontró a Demarcus Robinson para un touchdown de 39 yardas, poniendo a San Francisco 10-7 arriba.

En la segunda mitad, la presión defensiva de San Francisco complicó a Stafford. Purdy conectó con Mike Evans para un touchdown de dos yardas, aumentando la ventaja a 17-7. Poco después, la defensa de los 49ers frenó a Nacua y a Stafford en la línea de gol en dos jugadas consecutivas.