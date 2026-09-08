La Hormiga González está desatado: vuelve a anotar en Grecia

Armando “La Hormiga” González está desatado con el Olympiacos en Grecia a tan solo unos minutos de haber desembarcado en la entidad. El ariete mexicano realizó un doblete en el país helénico, al anotar ante Volos en la Copa de Grecia.

El primer golecito de “La Hormiga” también lo hizo en la Copa, torneo que empieza a ser el amuleto del mexicano.

Armando "La Hormiga" González suma tres goles en la Copa de Grecia Foto tomada de @olympiacosfc

El ex delantero de Chivas inició de titular el partido de este martes 8 de septiembre de 2026, debido a la lesión de la figura Ayoub El Kaabi en el partido ante el mismo Volos, pero en Liga.

El delantero del conjunto de El Pireo estuvo participativo antes de los goles y se perdió un mano a mano con el arquero. Al minuto 31, el “34” del Olympiacos ganó el duelo ante el defensor para después mandar un remate, pero el portero se quedó con el esférico en dos tiempos.

El segundo gol de “La Hormiga” González en Grecia llegó en el primer tiempo. Tras un tiro de esquina, el portero no pudo rechazar el balón como hubiera querido, por lo que lo dejó a la deriva y aprovechó el mexicano para mandarlo al fondo al 31’.

En el segundo tiempo, del delantero mexicano marcó su tercer tanto en Grecia, cuando remató de “palomita” un servicio a segundo poste al minuto 50.