"Es muy valiente", DT del América celebra nominación de Scarlett Camberos al Balón de Oro

La valentía acompaña en el día con día a Scarlett Camberos. Una cualidad que admira su entrenador en el América, Ángel Villacampa, todavía en júbilo por la nominación de la atacante al Balón de Oro.

“Partimos de la base que no cualquiera vale para este club", presume el estratega. "Si tengo que recalcar un valor, ella es muy valiente".

Scarlett Camberos dejó no sólo la Liga MX Femenil en marzo del 2023, también huyó de México por seguridad. Fue víctima de acoso cibernético.

La sorpresiva vuelta de la goleadora al América Femenil sucedió en julio del 2024, para retomar el protagonismo al que ya tenía acostumbrada a la afición de las Águilas.

"Es valiente al dar un paso a otra liga y valiente de volver y aceptar el reto, valiente de aceptar la capitanía en un club que pesa mucho y por afrontar cada reto", celebró Villacampa.

Con su retorno a México, la Águilas del América se fortalecieron. Fue clave en el histórico triplete de Liga MX, Concacaf W y Campeón de Campeonas, logros que hace días llevaron a la entidad azulcrema a colocarse en la nominación de mejor equipo femenil del 2026 para la gala del Balón de Oro.

"Pero no sólo ella (destaca), vemos al club nominado entre los mejores cinco del planeta, por lo menos hace cuatro años teníamos un sueño de trabajar y estar entre los mejores, hoy ver al escudo entre los grandes del mundo me produce un orgullo grande y una responsabilidad".

América es líder de su grupo en el Apertura 2026, con 18 puntos tras seis victorias. Están invictas y con la etiqueta de favoritas a repetir título con Scarlett Camberos como máxima referente.

"Entonces hay que asumir todo eso, el rango de capitana, lo que más le representa es esa valentía, darle continuidad, ya está trabajando, va con mucha ilusión y alegría de ver su nombre en esa lista, esto es futbol, seguir y trabajar día con día", añadió Villacampa en la previa del juego más esperado de la jornada, ante Tigres en el Estadio Banorte.

En el listado de 30 nominadas figuran estrellas como Alexia Putellas, Ewa Pajor, Selma Bacha y Barbra Banda.

América, en la élite del futbol femenil

De igual modo, el América compite por mejor club femenil con Barcelona, (España)Bayern Múnich, (Alemania), Manchester City (Inglaterra) y Olympique de Lyon (Francia).

"Encontrar un escudo tan grande y especial en nominados entre los mejores cinco clubes del mundo, refleja esa palabra de orgullo infinito de estar en ese podio, el fruto y apuesta firme del club por mejorar y ser mejores a pesar de momentos de dificultad se ha mantenido la confianza, jugadoras que creen y sienten cómo defender una playera tan especial y grande como la del club América.

¿Ya es clásico el América vs Tigres en Femenil?

El 13 de septiembre próximo la Liga Femenil verá un choque de poder a poder en el Estadio Banorte. Las Águilas del América Femenil reciben a las Amazonas de Tigres, por la séptima jornada del Apertura 2026.

"El postre de esta semana es enfrentarnos a un rival de la altura de Tigres, en un marco incomparable como el estadio Banorte, jugar ahí es especial, es prepararnos de la mejor manera posible".

Sobre Tigres, Ángel Villacampa no mira grandes ventajas ni por la baja de la defensa y seleccionada nacional Greta Espinoza.

"Lamentar la lesión de Greta, es malo para la competición, es una gran futbolista, su equipo tiene más recursos y no vamos a encontrar ventaja con eso, Tigres tiene números similares a los nuestros y capacidad ofensiva".

Retroceso tricolor

Respecto a la eliminación de la Selección Mexicana Femenil en el Mundial Sub-20 en Polonia, Ángel Villacampa lamentó el golpe del proceso.

"Todos queremos mejorar y para ello hay que tener autocrítica, este paso atrás a nivel selección es evidente, ojalá hubieran tenido más progresión, deben hacer una valoración interna para que en el siguiente torneo no suceda, de las jugadoras que regresen nos encargaremos que se recuperen", sentenció el DT del América Femenil.