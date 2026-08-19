La Hormiga González se metió al top 10 de fichajes más caros del futbol mexicano

El traspaso del delantero de las Chivas del Guadalajara, Armando la “Hormiga” González para ir a jugar con el Olympiacos de Grecia significó para el jugador, ingresar a una cotizada lista de los 10 fichajes mejor pagados de futbolistas mexicanos.

Se estima que la negociación se habría cerrado por 12 millones de dólares, cifra que lo ubicaría como el sexto jugador mejor transferido al futbol europeo. Los responsables de dicho acuerdo serían su representante, Junior Tosta, y la agencia Roc Nation Sports, de Brasil.

Los cuatro fichajes más caros, han sido americanistas

Aunque ocurrió hace ya siete años, el fichaje mejor pagado hasta el momento para un jugador que emigra a Europa es el del mediocampista, entonces de las Águilas del América, Edson Álvarez. El fichaje se cerró por 17 MDD que debió pagar el Ajax de Holanda al cuadro de Coapa.

El segundo fichaje mejor pagado también es para un jugador proveniente del América. Por el delantero Julián Quiñones, colombiano naturalizado mexicano, el Club Al-Qadsiah de Arabia debió pagar 15 MDD. La transacción se cerró en el 2024.

También del Club América, el mediocampista Diego Lainez significó para la institución 14 MDD que debió pagar el equipo español, Real Betis en el 2019.

El último americanista dentro de la lista es Raúl Alonso Jiménez. Por sus servicios, el Atlético de Madrid pagó 13.5 MDD en el 2014, justo después del Mundial de Brasil.

Edson Álvarez, Julián Quiñonesz, Diego Lainez y Raúl Jiménez, los más caros al momento ESPECIAL

El primero en la lista, que no proviene de las Águilas del América, es el mediocampista -entonces jugador del Pachuca- Irving el “Chucky” Lozano, quien dejó la Bella Airosa para irse con el PSV Eindhoven, de Holanda, por 12.5 MDD.

Hormiga, el fichaje más caro del Rebaño hasta el momento

Hasta ayer, el mejor fichaje que las Chivas del Guadalajara habían cerrado era el pase de Javier el “Chícharo” Hernández con el Manchester United inglés.

Fue en el 2010, justo después del Mundial de Sudáfrica, cuando el entonces Presidente de las Chivas, Jorge Vergara, anunció con bombo y platillo el pase del jugador por 10 MDD. La transacción mejor cerrada hasta ese momento del futbol mexicano.

Este jueves, pese a que Armando González sólo jugó 1 partido y 15 minutos en la pasada Copa del Mundo de la FIFA con la Selección Mexicana, el jugador logró meterse al top 10 de los mejores fichajes del futbol mexicano.

¿Sabías quiénes eran los 10 mejores fichajes?

1 Edson Álvarez, Club América, Ajax 2019 $17.0 MDD

2 Julián Quiñones, Club América, Al-Qadsiah 2024 $15.0 MDD

3 Diego Lainez, Club América, Real Betis 2019 $14.0 MDD

4 Raúl Jiménez, Club América, Atlético de Madrid, 2014 $13.5 MDD

5 Hirving "Chucky", Lozano, Pachuca, PSV Eindhoven, 2017 $12.5 MDD

6 Armando "Hormiga" González, Chivas Olympiacos, 2026 $12.0 MDD

7 Javier "Chicharito" Hernández, Chivas, Manchester United, 2010 $10.0 MDD

8 Héctor Herrera, Pachuca, FC Porto, 2013 $9.0 MDD

9 Orbelín Pineda, Cruz Azul, Celta de Vigo, 2022 $7.5 MDD

10 Néstor Araujo, Santos Laguna, Celta de Vigo 2018 $7.0 MDD