Jesús Ochoa regala al hijo de Chucho Benítez la playera de la final América vs. Cruz Azul de 2013

Jesús Ochoa entregó a Roger Benítez, hijo de Christian “Chucho” Benítez, la playera que el delantero ecuatoriano utilizó durante la final del Clausura 2013 con América ante Cruz Azul. El actor había conservado la camiseta desde aquel campeonato y decidió entregársela al ahora canterano de las Águilas.

La historia fue contada por Ochoa durante su participación en El Posscass de Compass, programa conducido por Cuauhtémoc Blanco, Isaac Terrazas y Germán Villa. En el espacio recordó cómo terminó en sus manos la camiseta utilizada por el atacante durante una de las finales más recordadas del conjunto azulcrema.

Aquella serie por el título tuvo como uno de sus momentos principales el cabezazo de Moisés Muñoz que terminó en el empate y llevó el encuentro al alargue. América posteriormente se impuso en la tanda de penales para conquistar el campeonato.

El Chucho Benítez festejó el título de 2013 con América. David Leah/Mexsport

Así llegó la playera del Chucho Benítez a Jesús Ochoa

Ochoa explicó que se encontraba en el palco del dueño del América durante aquella final. Después del triunfo, acudió junto con otras personas a los vestidores y posteriormente bajó a la cancha para participar en la celebración del campeonato.

Durante los festejos, Benítez se quitó la playera que había utilizado durante el partido y tomó una bandera de Ecuador. En ese momento, el actor se quedó con la camiseta del delantero, que años después tendría un significado especial para la familia del futbolista.

Tras recordar la historia en el programa, Ochoa manifestó su intención de regalar la prenda a Roger Benítez. El objetivo era que el hijo del atacante pudiera conservar una pieza utilizada por su padre durante el campeonato que consiguió con América.

Días después de que surgiera la idea, el encuentro finalmente ocurrió en las instalaciones de Coapa. Ochoa acudió acompañado por Cuauhtémoc Blanco para reunirse con el juvenil azulcrema y hacerle entrega de la camiseta.

Roger Benítez recibe la camiseta de su padre

El momento quedó registrado en un video compartido por las redes sociales de El Posscass de Compass. En las imágenes se observa a Jesús Ochoa entregar a Roger Benítez la playera que utilizó su padre en aquella final contra Cruz Azul.

El juvenil del América recibió la camiseta con emoción y agradeció el gesto. Para él, la prenda representa un vínculo directo con uno de los momentos que marcaron la trayectoria de su padre con las Águilas.

Roger Benítez calificó el obsequio como “el mejor regalo del mundo” y aseguró que mostraría la playera a sus hermanas como una muestra del legado de Christian Benítez.