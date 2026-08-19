La afición de Chivas espera a la Hormiga González a las afueras de Verde Valle para despedirlo

La posible salida de Armando “Hormiga” González del Club Deportivo Guadalajara rumbo al futbol europeo tomó fuerza este miércoles, luego de que distintos reportes en México y Grecia colocaran al delantero mexicano como nuevo refuerzo del Olympiacos.

El futuro del atacante también cobró relevancia después de que Gabriel Milito no le diera minutos en el último partido de Chivas en la Liga MX. La Hormiga realizó ejercicios de calentamiento antes de la segunda mitad, pero permaneció en la banca durante todo el encuentro.

Ante la posibilidad de que su salida del Guadalajara sea inminente, un grupo de aficionados se reunió a las afueras de Verde Valle para esperar al futbolista y despedirlo antes de su posible viaje a Grecia.

Gabriel Milito no le dio minutos a la hormiga en el último partido. MEXSPORT

Aficionados esperan a la Hormiga para despedirlo

Un grupo de seguidores de Chivas se dio cita este miércoles afuera de las instalaciones de Verde Valle a la espera de la salida de Armando González, quien podría estar viviendo sus últimos momentos como jugador del Rebaño.

Los reportes que colocan al delantero en el Olympiacos señalan que podría viajar a Grecia este mismo fin de semana para continuar su carrera en el futbol europeo.

Por esta razón, los aficionados permanecen en los alrededores del complejo del Guadalajara con la intención de despedir al atacante y desearle éxito en el inicio de una nueva etapa de su carrera.

Durante la espera, los seguidores comenzaron a corear “Hormiga, Hormiga, Hormiga”. Algunos también llevaron carteles para mostrarle su apoyo, entre ellos uno con el mensaje: “Te amo, Hormiga. No te vayas”.

La historia de la Hormiga con Chivas

La etapa de Armando González con el primer equipo del Guadalajara comenzó en enero de 2024, cuando debutó en Primera División frente a Santos Laguna bajo la dirección técnica de Fernando Gago.

Antes de llegar al máximo circuito, el delantero mexicano completó un proceso por las categorías Sub-15, Sub-17, Sub-18, Sub-20 y Sub-23 del Guadalajara. También tuvo participación con el Tapatío en la Liga de Expansión MX.

Durante su paso por las fuerzas básicas rojiblancas, González marcó 88 goles. Con el primer equipo, el atacante consiguió 29 anotaciones, entre ellas las que le permitieron convertirse en campeón de goleo de la Liga MX.

'La Hormiga' González entró de cambio al minuto 76 del México - Sudáfrica Mexsport

Sus actuaciones con Chivas también le abrieron las puertas de la Selección Nacional de México. El delantero debutó con el Tricolor en noviembre de 2025 bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.

Desde entonces, González ha participado en ocho encuentros con la selección mexicana, en los que suma un gol y una asistencia.

Durante la última Copa del Mundo, la Hormiga también tuvo participación. El delantero ingresó como cambio en el partido inaugural frente a Sudáfrica y disputó 14 minutos.

Ahora, después de menos de tres años con el primer equipo del Guadalajara, el atacante apunta a continuar su carrera en el futbol griego.