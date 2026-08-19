La Hormiga González se va a Europa; Chivas y Olympiacos llegaron a un acuerdo

Después de dos ofertas rechazadas por el Guadalajara, por fin el Olympiacos llegó a la cifra que quería el club tapatío y a falta de hacerse oficial, Armando González se irá a Grecia.

De acuerdo a algunas fuentes consultadas, las Chivas cerraron el trato en 9 millones de dólares más variables por el 80% de la carta de la ‘Hormiga’, es decir, que el Rebaño tendrá el 20% restante de una futura venta.

Una aficionada pidió que Armando "La Hormiga" González no se vaya de Chivas Mexsport

Este miércoles, Armando asistió a Verde Valle para continuar con su entrenamiento con el conjunto rojiblanco, sin embargo, con las expectativas de que se concretará su transferencia a Grecia.

En Guadalajara nunca hubo trabas para que la Hormiga se quedará, inclusive bajaron sus exigencias. Ya que la cláusula de González era de 15 mdd, sin embargo, la oferta del Olympiacos llegaría a sumar alrededor de 13 mdd.

Se espera que en las siguientes horas, o incluso mañana, se haga oficial su traspaso. En este momento se están finiquitando las firmas y pequeños detalles del contrato.

La Hormiga González cumplirá su sueño de jugar en Europa

La Hormiga González cumplirá su sueño de jugar en Europa y se convertirá en el nuevo refuerzo ofensivo de los “Thrylos”, siguiendo los pasos de otros mexicanos como Nery Castillo y Alan Pulido que también vistieron la camiseta rojiblanca del Pireo.

Desde su debut en Primera División con el Guadalajara el 13 de enero de 2024, la Hormiga ha acumulado 29 goles en 69 partidos con la camiseta del Rebaño.

Su explosión goleadora se consolidó en la temporada 2025-26, cuando se coronó campeón de goleo del Apertura 2025 con 12 tantos y repitió la misma cifra en el Clausura 2026, convirtiéndose en una de las principales referencias ofensivas de la Liga MX y ganándose un lugar en la Selección Mexicana. Ahora, con este salto al fútbol europeo, González busca seguir escribiendo su historia lejos de casa.