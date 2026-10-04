Alexis Vega: la historia detrás de su ruptura con la Selección Mexicana y su distanciamiento con Rafa Márquez

Alexis Vega se llevó apenas 11 minutos del Mundial 2026, los que disputó ante Sudáfrica, mientras el resto del torneo observó desde un lugar cada vez más lejano al campo.

Aquello dejó una herida. Vega lo reconoció después: dijo haber salido mal del Mundial porque quería jugar más, aunque públicamente negó que existiera una bronca con Javier Aguirre o con alguien del cuerpo técnico.

Pero alrededor de esa inconformidad comenzó a crecer otra historia. Según versiones en el entorno de la Selección, la relación con Rafael Márquez se fue deteriorando. El reclamo no habría nacido de una pelea con sus compañeros —a quienes Vega continuó respaldando—, sino de la sensación de que Márquez no intervino para abrirle un espacio mayor dentro del equipo.

¿Qué pasó entre Alexis Vega y Rafa Márquez?

El tiempo hizo lo suyo. Después del Mundial llegó la primera convocatoria de Márquez como entrenador y el nombre de Alexis Vega desapareció de la lista. El futbolista, mientras tanto, siguió haciendo goles con Toluca hasta llegar a una conclusión que parecía impensable meses atrás: analizar su continuidad con el Tricolor.

Jesús Gallardo y Alexis Vega en el juego contra Serbia. REUTERS

Los cercanos al círculo de Alexis Vega refieren que el jugador se sintió decepcionado de Rafael Márquez y de su manera de conducirse con algunos jugadores, porque ciertamente con unos tenía un trato de mayor cercanía y con otros, como Alexis Vega, apenas si brindaba el saludo.

Por esa situación, Alexis Vega, quien en un inicio estaba en la prelista, avisó que no estaba interesado en asistir, creyendo que Rafael Márquez hablaría personalmente con él, sin embargo, nunca le regresaron la llamada y tomaron su actitud como un berrinche que puede costar caro.

Después de marcar un doblete ante Cruz Azul, Vega reconoció que medita retirarse de la Selección y que se trata de una decisión profundamente pensada, sabiendo que se ha cerrado las puertas de la Selección, al menos con Márquez, con quien no ha hablado desde el Mundial.

¿Alexis Vega está vetado de la Selección?

Márquez, por su parte, negó que exista un veto y aseguró que todos los jugadores que estén en nivel tendrán las puertas abiertas, sin embargo, es probable que si Vega no le llama para explicar las cosas, no lo tome en cuenta.

Rafael Marquez, durante un amistoso de la Selección Mexicana. Mexsport

Así, una historia que comenzó con 11 minutos en un Mundial amenaza con terminar mucho antes de lo previsto.

La carrera en la Selección de Vega puede terminar en silencio, entre una convocatoria que nunca llega y una confianza que se rompe mucho antes.