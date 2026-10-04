Messi y su último partido con Argentina: rival de Benín quiere quedarse con su camiseta

Lionel Messi se prepara para vivir uno de los momentos más especiales de su carrera con la Selección Argentina. El capitán de la Albiceleste disputará su último partido ante su público cuando Argentina enfrente a Benín el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Después de una trayectoria histórica con la selección, marcada por títulos, récords y momentos inolvidables, Messi tendrá la oportunidad de despedirse de la afición argentina en un escenario especial. La expectativa alrededor del encuentro ha generado gran emoción entre los seguidores de la Albiceleste y aficionados al futbol de todo el mundo.

Jugador de Benín revela su admiración por Messi

Uno de los futbolistas que vivirá de manera especial el partido es Tijani Mohamed, defensor de la Selección de Benín, quien habló en exclusiva con el diario Olé de Argentina sobre la posibilidad de enfrentarse al astro argentino.

Mohamed reconoció que, antes de viajar a Argentina, Messi era prácticamente el único jugador de la Albiceleste al que conocía. Para el defensor, compartir la cancha con quien considera el mejor jugador del mundo representa una experiencia única.

Estamos muy contentos de estar aquí para el último partido. Antes de venir solo conocíamos a Messi, que es el mejor jugador del mundo. Para mí va a ser un partido muy especial. No hay que preparar este partido. Vamos a disfrutar y ya. Hay que disfrutar”, expresó el futbolista.

Quieren quedarse la camiseta de Messi

Además de vivir la experiencia de enfrentar a Messi, Tijani Mohamed tiene un objetivo personal para después del partido: conseguir la camiseta del capitán argentino.

El defensor de Benín aseguró que hará todo lo posible para quedarse con la playera de Messi e incluso reveló que piensa pedírsela directamente al futbolista argentino.

Yo me voy a quedar con la camiseta, te lo juro por mi madre. Le voy a decir: 'Messi, mirá, te quiero mucho, dame la camiseta'. Y ya”, explicó Mohamed.

La declaración refleja la admiración que Messi genera incluso entre sus rivales. Para Mohamed, el partido ante Argentina no solo representa un compromiso internacional, sino también la oportunidad de compartir cancha con una de las figuras más importantes en la historia del futbol.

¿Cuándo y a qué hora juega Messi contra Benín?

El partido entre Argentina y Benín se disputará el 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires. El encuentro está programado para comenzar a las 5:00 de la tarde, tiempo del Centro de México.

Más allá del resultado, el duelo apunta a convertirse en una noche especial para el futbol argentino, con Messi como protagonista de una despedida que promete estar cargada de emoción frente a los aficionados de la Albiceleste.