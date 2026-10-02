La ‘Hormiga’ que vuela: González se disparó en el mercado de Grecia

De Guadalajara a la cima del mercado griego: Armando ‘Hormiga’ González llegó al Olympiacos y en poco tiempo ya lidera la lista de jugadores más caros de la Superliga de Grecia

La 'Hormiga' arribó este verano al Olympiacos, y su llegada al futbol europeo ya generó ruido en el mercado; no solo se transformó en el segundo fichaje más caro en la historia de su equipo, sino que en menos de tres meses el ariete tricolor ya es el jugador más valioso del campeonato.

De acuerdo con el CIES Football Observatory, grupo especializado en investigación y análisis estadístico del futbol a nivel mundial, Armando González alcanzó un valor estimado de 24.42 millones de euros, cifra que lo coloca como el futbolista con mayor valoración de transferencia en la Superliga de Grecia.

'Hormiga' cotizada

El exjugador de las Chivas se fue del futbol mexicano costando 15 millones de euros; en un lapso menor a tres meses aumentó casi 10 millones. Desde su llegada a Grecia ha marcado cuatro goles; lo que significa que cada anotación le aumentó 2.5 millones a su valor. Además de su notable proyección a futuro, claramente.

Armando "Hormiga" González se encuentra adaptándose al conjunto del Olympiacos Especial

Los futbolistas más caros de Grecia

Armando González encabeza la lista con una valoración estimada de 24.42 millones de euros. A sus 24 años, el delantero del Olympiacos combina una edad que todavía le permite margen de crecimiento con el antecedente de haber disputado una Copa del Mundo, factores que elevan su proyección dentro del mercado.

El podio lo completan Christos Zafeiris, del PAOK, con un valor estimado de 21.84 millones de euros, y Joel Roca, compañero de González en el Olympiacos, con 20.63 millones. Los tres aparecen entre los futbolistas con mayor proyección de la Superliga griega, de acuerdo con la valoración del CIES Football Observatory.