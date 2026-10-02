Morita evolucionó: es elegible para el EU vs México

Gilberto Mora había despertado dudas por un problema en el tobillo, pero tras los estudios de rutina, la “joya” mexicana evoluciona favorablemente y será elegible para el duelo entre Estados Unidos y México.

“A Gil se le practicaron unos estudios de rutina, tenía unas ligeras molestias, está evolucionando bastante bien, lo cual es elegible para el siguiente partido”, indicó Rafael Márquez, técnico de México.

Gilberto Mora no vio minutos en el partido contra Perú, debido a que Rafa Márquez lo cuidó Mexsport

Morita no tuvo minutos en el empate 1-1 contra Perú. Después del partido, el técnico afirmó que cuidó al jugador de Xolos de Tijuana por el desgaste que tiene y por querer ver a otros jugadores.

El proyecto del exjugador de Barcelona va de la mano de Andrés Lillini desde hace tiempo, porque buscan armar un grupo de jugadores que tengan proyección para irlos viendo y cuidando.

“Ya viene trabajando conmigo desde hace dos años. Hemos hablado del proyecto, hemos trabajado de la mano para seguirle el paso a los chicos que tienen más proyección. Estamos tratando de armar un grupo de jugadores que tenga proyección para irlos viendo-cuidando- trabajando, no es que esté aparte. Dentro del proyecto es que Andrés esté involucrado porque es parte importante”, mencionó el michoacano.

Gilberto Mora marcó su primer gol con la Selección Mexicana en el partido contra Colombia Mexsport

Sobre el partido contra Estados Unidos, Rafa Márquez aseguró que será competitivo, al igual que lo fue contra Colombia y les servirá para lo que están buscando.

“Los chicos se comportaron a la altura (contra Perú) y no tengo ninguna duda que se comportarán también en un partido como éste, a las expectativas que tengo de ellos. Veremos qué tanta oportunidad pueden tener. Lo que queremos es que partido a partido haya mejora general de todos”, señaló.