Agónico triunfo rojiblanco: 'La Hormiga' González suma minutos en la victoria del Olympiacos

El delantero mexicano Armando ‘La Hormiga’ González se fue en blanco en los pocos minutos que tuvo actividad con el Olympiacos, que terminó por imponerse de forma dramática de visita 1-0 al Levadiakos en las acciones de la quinta jornada de la Superliga de Grecia.

González tuvo una participación discreta debido a las rotaciones dispuestas por el cuerpo técnico, a pesar de que venía sumando regularidad e incluso de ser el héroe del equipo en el plano internacional a mitad de semana.

Las rotaciones de Alguacil en el esquema del Olympiacos

Para este compromiso doméstico, el director técnico del conjunto de El Pireo, el español Imanol Alguacil, decidió dejar en el banquillo de inicio al atacante tricolor. El estratega optó por dosificar de forma estricta la carga física de su plantilla tras el importante desgaste en competencias europeas, modificando su esquema ofensivo habitual.

‘La Hormiga’ González esperó su oportunidad en el banco de suplentes e ingresó al terreno de juego para disputar el último cuarto de hora del compromiso, sustituyendo al portugués Jota Silva al minuto 75 de la segunda mitad.

Aunque se mostró sumamente participativo en la presión alta y buscando balones sueltos dentro del área rival, el tiempo reglamentario fue insuficiente para que el cotizado canterano de las Chivas de Guadalajara pudiera marcar la diferencia en el marcador.

Los números de 'La Hormiga' González en Europa

Hasta el momento, el joven atacante mexicano acumula cuatro anotaciones oficiales desde su millonaria llegada al fútbol europeo durante el mercado de fichajes veraniego. Su registro goleador en el Viejo Continente se divide de la siguiente manera.

Copa de Grecia (3 goles): Se estrenó con un remate de cabeza ante el AE Larissa y posteriormente firmó un gran doblete contra el Volos NFC.

Se estrenó con un remate de cabeza ante el AE Larissa y posteriormente firmó un gran doblete contra el Volos NFC. UEFA Europa League (1 gol): Anotó un tanto histórico a mitad de semana para decretar la victoria parcial de su club frente al Jagiellonia Białystok de Polonia.

Su única asignatura pendiente sigue siendo la liga local, donde el atacante tricolor aún busca estrenarse de forma definitiva como goleador en la campaña.

Olympiacos asegura los tres puntos con cabezazo de Saliakas al 90+2'

Cuando el encuentro parecía destinado a un amargo empate sin anotaciones debido al sólido bloque defensivo implementado por el Levadiakos, el cuadro rojiblanco encontró la llave del triunfo en la última jugada de la compensación.

El lateral heleno Manolis Saliakas anotó el gol de la victoria al minuto 90+2' para desatar la locura total en el banquillo visitante. La jugada nació en el sector izquierdo tras un centro preciso colgado por el mediocampista suizo Remo Freuler; Saliakas apareció de forma sorpresiva a segundo poste para conectar un sólido e implacable remate de cabeza que dejó sin opciones al guardameta Niv Eliasi, sellando así el valioso triunfo del Olympiacos.