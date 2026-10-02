No es una simple visita a México: Shota Umino quiere repetir

Shota Umino, luchador de New Japan Pro-Wrestling, tendrá su primer viaje a México y espera que no sea la primera vez que lo haga, cuando el próximo lunes 16 de noviembre de 2026 se presente en la primera edición de Lucha Kingdom, función entre elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y NJPW.

“Quiero mostrar mi lucha. Quiero agregar un poco de técnica estilo mexicano al mío. Todavía no conozco con quién voy a luchar, depende del rival, voy a mostrar en el ring. No voy a ir a México como recuerdo, quiero mostrar estilo de lucha de NJPW a aficionados mexicanos”, indicó el gladiador japonés.

Shota Umino señaló que entre sus compañeros no hablan de la Arena México, sino que ha sido Místico el que le ha enseñado varias cosas. “El Rey de Plata y Oro” y El Desperado es la primera batalla confirmado para Lucha Kingdom 2026.

El nipón se dijo emocionado de venir a México, donde quiere mostrar el estilo de New Japan. “Con toda la fuerza voy a luchar”.

SHOTA UMINO RECUERDA A PAC

Hace unos días, el fallecimiento de PAC sorprendió a todos. El británico murió a los 40 años y para Shota Umino lo consideró una muy buena persona y amable.

“Lo conozco desde muchos años. Es muy triste, era muy amable y tenía mucha pasión por lucha. Muy buena persona. Siempre luchaba con mucha fuerza. No puedo olvidarlo”, señaló.