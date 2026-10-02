¿Guiño? André-Pierre Gignac se pone camiseta de Boca Juniors en La Bombonera

André-Pierre Gignac volvió a vestir los colores azul y amarillo, pero está vez no fue la cancha ni tampoco la camiseta de Tigres. El delantero francés aprovecha el tiempo libre que tiene tras su salida del conjunto de Nuevo León, viajó a Argentina para ver un partido de Boca Juniors.

La noche de este viernes 2 de octubre Boca Juniors recibió al Club Atlético Unión en duelo correspondiente a la Jornada 11 del campeonato local y contaron con invitado de lujo teniendo a Gignac en las gradas.

De inmediato las cámaras de televisión de otros tantos aficionados enfocaron al mítico ‘10’ de Tigres, quien portaba con orgullo la camiseta xeneize.

De igual forma el propio André-Pierre Gignac presumió en sus redes sociales la vista que tenía desde uno de los mejores palcos que hay en La Bombonera.

¿Gignac podría jugar en Boca Juniors?

El cariño de Gignac por Boca Juniors no es ningún secreto, pues el propio futbolista lo ha externado públicamente en el pasado.

Además, Boca Juniors ya ha estado interesado en firmar al francés, la primera vez fue en el año 2019, así lo reveló el propio jugar y la segunda este mismo verano.

De acuerdo a información de L’Équipe, durante el mes de junio y mientras se llevaba a cabo la Copa del Mundo en nuestro país, Boca Juniors. Sin embargo, parece que todo se quedó en un simple interés y no se llegó a un acuerdo con el futbolista.

Gignac durante su entrenamiento con Tigres en la Final contra Toluca MEXSPORT

André-Pierre Gignac sigue en activo

Tras no renovarle el contrato, la directiva de Tigres le ofreció a la leyenda francesa una despedida en el equipo y tomar un cargo como directivo del club. Sin embargo, el plan de André-Pierre nunca fue colgar los botines.

Al día de hoy Gignac no ha anunciado su retiro y con 40 años de edad es un agente libre que podría firmar con el equipo que él desee.