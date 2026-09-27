Tras éxito de la Hormiga, Olympiacos se fija en Diego Campillo

La llegada de Gabriel Milito a Chivas alzó el nivel de la plantilla y ha puesto al equipo en los primeros lugares. A nivel individual, el entrenador argentino también ha sabido explotar las cualidades de algunos futbolistas y uno de ellos ha sido Diego Campillo.

El canterano rojiblanco parecía no tener oportunidad en el equipo, sin embargo, tras su regreso al equipo y con Milito al frente, Campillo ha sido un titular, referente y pieza inamovible en la zaga defensiva.

Diego Campillo celebrando una anotación con Chivas MEXSPORT

Diego Campillo podría unirse con la Hormiga González en Olympiacos

Ese gran salto de calidad de Diego ha provocado que un club se fije en él: el Olympiacos. Aquel club que se llevó al goleador rojiblanco, ahora tendría puestas sus miradas en otro canterano.

De acuerdo con información de TransferFeed, el club de Grecia estaría interesado en fichar a Campillo para la siguiente temporada.

El Olympiacos quedó impresionado con el gran rendimiento de la Hormiga González, por ello, creen que fichar a Campillo también sería una apuesta para el club.

Hasta el momento no ha habido contactos ni con Chivas ni con el entorno del defensa, sin embargo, podría haber movimientos en los próximos meses, ya que el club de Grecia parece estar muy interesado en su fichaje.

De acuerdo con Transfermarkt, el valor de Diego Campillo es de 6 millones de dólares y aún tiene contrato con Chivas hasta 2029.

El crecimiento de Campillo en Chivas

Debido a malas decisiones que estaba tomando cuando aún era un novato, Diego Campillo tuvo que salir de Chivas ya que la institución no veía a un jugador maduro para poder debutar con el equipo.

Pasó por Mineros de Zacatecas, regresó a Chivas, aunque con el Tapatío y después se fue a FC Juárez, un préstamo con opción de compra, y aunque estuvo cerca de quedarse en la frontera, el Rebaño lo repatrió.

Después de esos meses fuera del Guadalajara, Diego Campillo explotó sus cualidades y hoy es un jugador fundamental para los rojiblancos. Tanto que ahora con Rafa Márquez recibió su primer llamado a la Selección Mayor.