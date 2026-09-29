Chivas 'invade' la Liga MX; 14 de 18 equipos tienen un canterano del Rebaño

La cantera de Chivas ha sido una de las cartas que destacan al club rojiblanco y desde que Javier Mier tomó mayor peso en la estructura deportiva del equipo, el Rebaño la convirtió en un modelo institucional..

El director deportivo aceleró procesos, reordenó categorías y exigió que Tapatío y las fuerzas básicas no solo formaran, sino que empujaran futbolistas listos para competir

El resultado se ve en la Selección: Rangel, Campillo, Camberos, Sandoval, González y Chávez (unos en el Rebaño, otros ya en Europa) Samir Inda, Liceaga, etc, aparecen una y otra vez en convocatorias mayores y en las inferiores.

Hugo Camberos y Santi Sandoval: de la Sub-20 al renacer de las Chivas Mexsport

El trabajo de la cantera ya se ve en casi toda la Liga MX

Y muestra de este gran trabajo se está viendo en el Apertura 2026, ya que 14 de los 18 clubes de Primera División tienen al menos un jugador que se formó, debutó o pasó por las categorías inferiores de Chivas o por Tapatío. Solo Rayados, Pachuca, Atlas y Santos Laguna se quedan fuera de ese mapa.

El dato no es un capricho estadístico: confirma que el Rebaño sigue siendo, más que un semillero interno, un proveedor silencioso del resto de la liga.

En Coapa milita Alexis Gutiérrez, formado en las básicas rojiblancas y con paso por Tapatío antes de explotar en Cruz Azul y cruzar al América.

En La Noria está Jesús Orozco Chiquete, canterano que debutó con Chivas; en CU aparece César Huerta, que vistió la rojiblanca y también el Tapatío.

En el Bicentenario, Pável Pérez (producto de la cantera y de la filial) refuerza a Toluca. Necaxa, Cruz Azul, América y Pumas concentran varios de esos casos; Juárez, León, Puebla, Querétaro, San Luis, Tijuana, Tigres y el recién ascendido Atlante completan el listado con al menos un exrojiblanco o un futbolista que rodó en Expansión con Tapatío.

Chivas no solo nutre a su primer equipo o a la Selección Mexicana, forma, presta, vende y esparce talento en la Liga MX.

Los canteranos de Chivas que juegan en los equipos de la Liga MX

América: Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez Cruz Azul: Jesús Orozco Chiquete, Ariel Castro Toluca: Pavel Pérez Pumas: José Juan Macías, César Huerta Necaxa: Diego Ochoa, Francisco Méndez, Raúl Martínez León: Abraham Villegas Atlético San Luis: Óscar Macías, Sebastián Pérez Bouquet, Iván López Puebla: Alejandro Organista Querétaro: Carlos Villanueva FC Juárez: Gilberto Sepúlveda Atlante: Luis Puente Xolos: Yael Padilla Tigres: Guillermo Martínez*

*En su primera etapa con Chivas, el ‘Memote’ jugó la mayoría de sus partidos con la Sub-20

Rayados, Pachuca, Atlas y Santos no cuentan con un futbolista formado o que haya jugado en la cantera de Chivas.