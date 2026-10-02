Stafford rompe una barrera que nadie había alcanzado en la NFL

Bien dicen que las estrellas brillan más cuando están a punto de apagarse, pero en el caso de Matthew Stafford parece no haber un final pronto; tiene contrato vigente hasta 2027 en la NFL con Los Ángeles. Llegó a 20,279 yardas con los Rams y a 65,388 en toda su carrera, con lo que superó las 20 mil yardas aéreas con dos franquicias diferentes. Ante este registro, el veterano QB continúa ampliando sus números y parece tener cuerda para rato en la liga.

Como el buen vino, el veterano de 38 años ha sabido mantener la precisión que siempre lo ha caracterizado en su brazo derecho; lo demostró durante 12 años con los Detroit Lions, donde lanzó para 45,109 yardas.

Ahora, en seis temporadas con la franquicia de Los Ángeles, Matthew Stafford superó las 20 mil yardas aéreas como QB de los Rams, una marca que alcanzó durante el juego ante los Denver Broncos, correspondiente a la Semana 3 de la NFL. Con este registro, el veterano pasador se convirtió además en el primer jugador en la historia de la liga en alcanzar las 20 mil yardas por pase con dos franquicias diferentes.

Matthew Stafford en el juego ante los Denver Broncos Reuters

El momento llegó en Denver. En el segundo cuarto Stafford encontró a Konata Mumpfield para 15 yardas y, con ese lanzamiento, cruzó la frontera de las 20 mil yardas aéreas con los Rams. Una jugada, una cifra y otra página en su historia.

Dos monstruos, un brazo silencioso

La trayectoria del egresado de Georgia también se ha escrito en los nombres exitosos que han recibido sus pases. En Detroit lanzó para un endemoniado Calvin Johnson, quien, gracias a la precisión de sus envíos, consiguió el récord histórico de más yardas por recepción en una temporada de la NFL, con 1,964.

Años más tarde, fue el brazo encargado de la triple corona de Cooper Kupp, ya que durante la temporada 2021 fue su socio más efectivo, al cual le permitió liderar la NFL en recepciones, yardas y touchdowns anotados. Además, aquel año ganaron el Super Bowl.

Cooper Kupp consiguió dos anotaciones en el Super Bowl LVI. AFP

MVP de la NFL con 37 años

La temporada 2025 marcó el punto más alto de Matthew Stafford en la NFL. A los 37 años, el mariscal de campo terminó como líder de la liga con 4 mil 707 yardas y 46 touchdowns por pase. Completó el 65% de sus envíos, registró un rating de 109.2 y apenas lanzó ocho intercepciones.

Matthew Stafford se convirtió en el primer QB en superar las 20 mil yardas con dos franquicias diferentes. Reuters

Hoy, después de jugar para dos franquicias, ganar un Super Bowl y convertirse en MVP, su brazo todavía encuentra caminos donde otros solo ven distancia.