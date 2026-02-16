Hirving Lozano se quedará en Estados Unidos; sin salida clara rumbo al Mundial

Hirving Lozano no tiene muchas rutas abiertas. A 4 meses del Mundial, con la ventana internacional prácticamente cerrada y el mercado mexicano ya concluido, el atacante mexicano se quedará en Estados Unidos, ya sea jugando en otro club de la MLS o simplemente cobrando su contrato con San Diego FC mientras define su futuro.

El 9 de enero, el director deportivo del club californiano, Tyler Heaps, anunció que el primer Jugador Franquicia de San Diego no continuaría tras apenas una temporada. La decisión, explicó el equipo, fue tomada en conjunto con el entrenador Mikey Varas, luego de un altercado entre ambos al final de la campaña pasada.

El quiebre fue evidente. En el partido ante Houston Dynamo el 4 de octubre, Lozano salió de cambio al medio tiempo con el equipo abajo 1-0. La reacción del mexicano derivó en una confrontación con Varas que lo dejó en la banca los siguientes 2 encuentros, incluidos partidos de los Playoffs de MLS. Aunque más tarde se disculpó y regresó al grupo, el desenlace deportivo terminó inclinando la balanza hacia el técnico.

San Diego FC, equipo de expansión, alcanzó la semifinal de liga, un logro que fortaleció la postura institucional. “Hemos tomado una decisión a todo nivel del club… todos están en la misma página”, declaró Varas en enero.

Mientras tanto, Lozano quedó en el limbo. En 2025, el mexicano registró 11 goles en 31 partidos, además de 9 asistencias. Números sólidos, aunque opacados por el impacto del danés Anders Dreyer, quien firmó 23 goles en 41 encuentros, fue nombrado Jugador Nuevo del Año y terminó segundo en la votación al MVP, solo detrás de Lionel Messi.

El problema no es deportivo, sino contractual y de calendario.

San Diego FC le debe más de 20 millones de dólares, cifra que complica cualquier negociación. En Liga MX, el límite de fichajes venció el 9 de febrero, dejando fuera la posibilidad de un regreso inmediato al futbol mexicano. Además, el calendario del Clausura 2026 y la disputa de la liguilla sin seleccionados reducían su margen real de participación.

A nivel global, casi todos los mercados están cerrados. La MLS es la excepción, con registros abiertos hasta finales de marzo. Eso convierte a Estados Unidos en su única opción viable si desea jugar antes del Mundial.

En el entorno de Lozano todavía existe una ligera esperanza de que San Diego le permita reintegrarse y competir. Sin embargo, la postura oficial no ha cambiado en más de un mes y las incorporaciones ofensivas como Onni Valakari y Lewis Morgan refuerzan la idea de que el club ya no piensa en él.

San Diego FC debutará en la temporada regular este viernes ante CF Montreal, mientras también compite en la Concacaf Champions Cup, donde ya eliminó a Pumas y enfrentará en marzo a Toluca.

Lozano sigue siendo parte oficial del plantel, pero sin actividad. Si ningún club de MLS apuesta por él en las próximas semanas, el escenario es claro: quedarse en Estados Unidos, cobrar su contrato y entrenar por su cuenta… un panorama que muy probablemente le cerrará la puerta de cara a la Copa del Mundo.