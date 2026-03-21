'Hormiga' González batea a sus candidatas: "Sería jugar con su tiempo"

Con 9 goles anotados y convirtiéndose en un futbolista fundamental para Chivas en este Clausura 2026 de Liga MX, Armando Hormiga González rompió el corazón de varias mujeres al asegurar que se encuentra bien soltero: “Sería jugar con el tiempo de alguien más y yo no quiero hacer eso”.

Como campeón goleador vigente de la Liga MX, el delantero de 22 años se convierte en una de las grandes posibilidades de Javier Aguirre para defender a México en el Mundial 2026, acaparando las miradas de propios y extraños.

Durante una entrevista con Fernando El Sheriff Quirarte, Armando González aseguró que no es de su interés tener novia en este momento, estando enfocado en Chivas y lo que pueda presentarse en Selección Mexicana:

“Todavía no tengo novia. Sí, hay candidatas, pero la verdad es que me gustan mucho mis rutinas, me gusta mucho estar en lo mío, entonces simplemente creo que ahorita no sería lo mejor tener novia. Sería jugar con el tiempo de alguien más y yo no quiero hacer eso”.

En cuanto el clip salió a la luz, éste tomó fuerza y comenzó generar revuelo entre los seguidores del futbol mexicano, sin embargo, reiteró su responsabilidad afectiva y concluyó reiterando que el tener pareja no es algo que le interese de momento:

“Estoy feliz como estoy ahorita, soltero, disfrutando”.

A poco menos de 3 meses de que ruede el balón en el Mundial 2026, Armando González es uno de los jugadores que estarán en la lista de México para enfrentar a Portugal y Bélgica, partidos en los que -seguramente- contará con oportunidades dentro del terreno de juego y terminar por ganarse un sitio en la justa mundialista que arrancará el próximo jueves 11 de junio.

Con Chivas, le restan 6 partidos de la Fase Regular correspondiente al Clausura 2026, equipo al que dejará para la Liguilla en caso de ser convocado por Javier Aguirre para el Mundial 2026.

BFG