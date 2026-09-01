La Hormiga González vuelve a ser convocado con Olympiacos, ¿titular?

Armando “La Hormiga” González volvió a ser convocado por el técnico español José Luis Mendilibar, pero ahora para jugar la Copa de Grecia, duelo que sostendrá contra el AEL Novibet en calidad de visitante el miércoles 2 de septiembre de 2026.

Para este encuentro, el técnico convocó a tres delanteros: Jota Silva, “La Hormiga” González y Clayton. El partido podría ser el primero como titular del artillero azteca.

La convocatoria del Olympiacos para enfrentar al AEL en la Copa de Grecia Foto tomada de Instagram olympiacosfc

El delantero mexicano ya sumó minutos en su aventura en Europa. Hace un par de días, debutó con el Olympiacos en la Superliga de Grecia, cuando ingresó de cambio en el segundo tiempo (minuto 69) del partido de la jornada 2 contra el Asteras Tripolis, duelo que se disputó en el estadio Theodoros Kolokotronis.

Armando “La Hormiga” González tuvo la oportunidad de estrenarse como goleador, pero su remate en la última jugada del partido, fue al poste.

Después de su debut, el ex de Chivas se dijo feliz de haber debutado en Gracia, pero no satisfecho con su rendimiento. Reafirmó su entrega total y muchos goles.

“Mi entrega total, eso es lo que yo puedo prometer porque depende de mí, y si Dios quiere, muchos goles”, dijo.

LOS PARTIDOS DEL OLYMPIACOS EN LA COPA DE GRECIA:

AEl vs. Olympiacos.

Volos NFC vs. Olympiacos.

Marko FC vs. Olympiacos.

Olympiacos vs. Panathinaikos.