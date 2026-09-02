Gol y asistencia: la Hormiga se luce en su primera titularidad con Olympiacos

Armando “Hormiga” González respondió en su primera titularidad con el Olympiacos al marcar un gol y dar una asistencia en la goleada 4-0 sobre el AE Larissa, en el inicio de la fase de liga de la Copa de Grecia.

El delantero mexicano apareció en el 11 inicial de José Luis Mendilibar y tuvo participación directa en dos de las cuatro anotaciones del conjunto de El Pireo y generó aproximaciones desde los primeros minutos.

El Olympiacos tomó ventaja en el primer tiempo y amplió la diferencia en la segunda parte, en un encuentro que terminó con una victoria contundente ante el conjunto de la segunda división del futbol griego.

¿Cómo fue el gol de la Hormiga González?

La primera anotación llegó al minuto 34. Kostas Fortounis alcanzó una pelota por la banda derecha y consiguió enviar un centro al área antes de que saliera por la línea de fondo.

González aprovechó el espacio que encontró en la defensa del AE Larissa para ingresar sin marca y conectar el servicio con un remate de cabeza. El disparo picado terminó en el fondo de la portería para poner al Olympiacos en ventaja.

El marcador se mantuvo 1-0 hasta el descanso. La diferencia comenzó a ampliarse en la segunda mitad, cuando Gustavo Sá aprovechó una serie de rebotes dentro del área y una mala cobertura defensiva para conectar la pelota de volea al minuto 49.

Cuatro minutos después, el mexicano volvió a aparecer en una jugada ofensiva. Tras un centro desde el costado izquierdo, González ganó por arriba y bajó el balón de cabeza para Bruno Onyemaechi, quien controló y sacó un remate de volea desde la media luna del área grande para marcar el 3-0.

El cuarto tanto llegó por un error del guardameta Nikolaos Melissas. El portero no consiguió quedarse con la pelota durante un achique y Joel Rocca aprovechó la acción para empujarla al fondo de la portería.

Primera titularidad de la Hormiga González. Instagram: @olympiacosfc

¿Cuándo vuelve a jugar la Hormiga González?

González dejó el campo al minuto 81 después de completar su primera titularidad con el Olympiacos. La actuación ante el AE Larissa le permitió participar directamente en dos anotaciones y cerrar el encuentro con gol y asistencia.

El siguiente compromiso del mexicano será este sábado 5 de septiembre, cuando el conjunto de El Pireo visite al Volos New Football Club por la tercera jornada de la Superliga de Grecia. El partido está programado para las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

La Hormiga destacó en su primera titularidad. @olympiacosfc

Tres días después, el Olympiacos volverá a enfrentarse con el mismo rival, aunque ahora por la segunda fecha de la primera fase de la Copa de Grecia. El encuentro será el miércoles 9 de septiembre en El Pireo y todavía tiene horario por definir.

La decisión sobre una nueva participación de González quedará en manos de Mendilibar, quien ahora cuenta con la actuación del mexicano ante el AE Larissa como su primera titularidad con el equipo.