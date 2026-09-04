Fallo histórico de la FIA: Devuelven sanción a Gasly y Hadjar sube al podio en Mónaco

La FIA solo tardó unos meses en definir el Gran Premio de Mónaco de la F1 2026 y durante la primera práctica libre del Gran Premio de Italia se anunció la decisión final de la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA respecto a la apelación de Red Bull y McLaren por el podio del francés Pierre Gasly, Alpine.

Tras la audiencia celebrada el pasado 25 de agosto en París, el tribunal falló a favor de las apelaciones presentadas por los dos equipos. Esta decisión anuló la restitución previa que se le había otorgado a Pierre Gasly e imponiéndole nuevamente dos sanciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit-lane.

Con este fallo, el piloto francés de Alpine perdió oficialmente el tercer lugar que había recuperado en los escritorios, cayendo hasta la séptima posición de la clasificación general en Montecarlo. La decisión benefició directamente al francés Isack Hadjar, quien recupera el tercer escalón del podio para Red Bull, mientras que Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Racing Bulls) y Arvid Lindblad ascendieron al cuarto, quinto y sexto puesto, respectivamente.

Alpine responde ante la decisión: "Injustamente castigados"

La reacción de la escudería Alpine no se hizo esperar tras confirmarse el retiro del trofeo. A través de un comunicado oficial, la estructura de Enstone manifestó su inconformidad con el veredicto, asegurando que su auto nunca infringió el reglamento en la zona de pits:

El equipo expresa su decepción y frustración con el resultado alcanzado por la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA con relación al resultado del Gran Premio de Mónaco 2026. Aunque no estamos de acuerdo con la decisión, y seguimos manteniendo plenamente que el auto #10 no superó el límite de velocidad del Pit Lane en ningún momento durante la carrera, el equipo reconoce la decisión del panel de jueces de la reciente audiencia en París".

A pesar del trago amargo por perder los puntos en la mesa, el equipo enfatizó que no bajará los brazos en lo que resta de la campaña: