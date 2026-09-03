Los Olmecas de Tabasco vuelve a mirar de frente a la Serie del Rey, 33 años después de su último título

Los Olmecas de Tabasco están a nueve entradas de volver a una Serie del Rey. En una noche de pitcheo, paciencia y memoria, derrotaron 2-1 a los Pericos de Puebla en el estadio Hermanos Serdán para tomar ventaja de 3-1 en la Serie de Campeonato de la Zona Sur y quedarse a una victoria de regresar a la gran final de la Liga Mexicana de Beisbol.

La última vez que los Olmecas estuvieron en ese escenario no hubo espera ni cuentas pendientes. En 1993, Tabasco conquistó el único campeonato de su historia al derrotar a los Tecolotes de los Dos Laredos. Desde entonces, la franquicia no ha vuelto a disputar una Serie del Rey. Ahora, 33 años después, la posibilidad dejó de ser un recuerdo para convertirse en una realidad inmediata.

Cómo se desarrolló el encuentro

La noche comenzó como suelen comenzar las grandes batallas de pitcheo, con cada lanzamiento convertido en una pequeña disputa. Jeremy Rhoades y Vladimir Gutiérrez se trenzaron en un duelo en el que los corredores fueron escasos y las carreras, todavía más.

Tabasco encontró la primera oportunidad en la cuarta entrada. Un error de Sergio Alcántara ante un batazo de Randy Romero abrió la puerta para los visitantes. Romero avanzó y terminó anotando con un doblete de Marco Hernández. No fue una ofensiva espectacular, pero sí suficiente para romper el cero y darle a Rhoades algo que defender.

El derecho respondió como si conociera el tamaño de la noche. Rhoades trabajó 7.1 entradas, permitió cinco imparables y una carrera limpia, otorgó una base por bolas y ponchó a tres bateadores. Durante más de siete capítulos mantuvo a los Pericos lejos de una remontada y convirtió la mínima ventaja de los Olmecas en una diferencia cada vez más valiosa.

Puebla, sin embargo, no dejó de insistir

En la octava entrada, Rhoades permitió que los Pericos colocaran corredores en los dos últimos sacos con un out. El peligro era real y Luis Carlos Rivera decidió acudir al bullpen. Francis Peguero tomó la pelota con la responsabilidad de preservar la ventaja.

Herlis Rodríguez conectó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo que permitió a Sebastián Elizalde anotar la primera carrera de los Pericos, pero Peguero evitó que la amenaza creciera. Después dominó a Alcántara y dejó el juego en manos de la ofensiva tabasqueña.

Antes de ese momento, los Olmecas habían conseguido la carrera que terminó marcando la diferencia.

En la parte alta de la octava, Jasson Atondo abrió con un doblete. Phillip Ervin, como bateador emergente, apareció en el momento indicado y conectó un sencillo al jardín central para mandarlo al plato. Tabasco recuperó así una ventaja de dos carreras que terminó siendo definitiva.

Peguero regresó para la novena entrada. Dos ponches después, los Olmecas podían mirar el marcador y pensar en algo que durante años parecía lejano.

La Serie del Rey está a una victoria

La última vez que Tabasco llegó hasta ahí terminó levantando el trofeo. Aquella celebración ocurrió el 31 de agosto de 1993, cuando los Olmecas derrotaron a los Tecolotes de los Dos Laredos para conquistar el campeonato que todavía representa el único título de la franquicia.

Ahora, el pasado vuelve a aparecer justo cuando el presente comienza a parecerse a aquella historia.

El quinto juego se disputará este viernes nuevamente en el Estadio Hermanos Serdán. Los Pericos están obligados a ganar para mantener con vida la serie. Los Olmecas, en cambio, solamente necesitan nueve entradas para poner fin a una espera de 33 años y regresar al escenario donde alguna vez fueron campeones para medirse con Toros de Tijuana.