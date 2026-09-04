Zverev se desahoga tras maratónico triunfo en el US Open 2026

Alexander Zverev se desahogó tras un maratónico triunfo de más de cuatro horas y 33 minutos de partido en el US Open 2026, al quitarse la playera para celebrar su triunfo ante el francés Quentin Halys por 6-4, 4-6, 7-6 (7/3), 6-7 (3/7) y 6-3.

El partido entre el primer sembrado ante baja de Jannin Sinner y el número 52 de la ATP, terminó a las 2:15 de la mañana en Nueva York.

Alexander Zverev se quitó la playera tras terminar su partido de este jueves en el US Open 2026 Reuters

“Para esto voy al gimnasio, para esto voy a la pista, para esto entreno. Para poder salir airoso de estos momentos difíciles. Mi actuación fue una m***. Gané, eso es lo importante”, declaró al finalizar el partido.

Este es el segundo partido en el Alexander Zverev necesitó superar las cuatro horas de juego. En la primera ronda, venció a Lorenzo Sonego en cinco sets y en cuatro horas 53 minutos.

El originario de Hamburgo, Alemania, se mantiene en la lucha por su segundo título de Grand Slam y por el primero en Flushing Meadows, aunque sigue sin encontrar su mejor tenis.

Alexander Zverev suma 9 horas y 26 minutos de juego en sus dos partidos en el US Open 2026 Reuters

En Nueva York acumula ya nueve horas y 26 minutos de juego en sus piernas en sólo dos de las siete rondas.

“Espero jugar mejor en algún punto, pero de momento estoy en la tercera ronda”, señaló el número dos mundial.

El tenista de 29 años no fue letal desde el fondo de la pista y cometió errores de derecha en momentos cruciales. Sin embargo, su potente servicio lo sacó de apuros en un “tie-break” del tercer set.

Su siguiente rival de Zverev será el chileno Alejandro Tabilo, al que ya le ganó el año pasado.

“Ha subido bastante en la clasificación este año (...) Creo que ahora es un tenista mucho mejor. Espero otro partido difícil”, dijo el alemán.