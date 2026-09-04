Ferrari domina el inicio en Monza: Charles Leclerc marca el ritmo; Checo Pérez ausente 

Ferrari inició con ritmo fuerte el Gran Premio de Italia 2026 liderando la primera práctica en el circuito de Monza con Charles Leclerc en la cima con Lewis Hamilton en la segunda posición, esto en una tanda donde Sergio Pérez no estuvo presente.

Leclerc detuvo el cronómetro en 1m23.008s utilizando neumáticos medios. El monegasco superó por 0.173 segundos a su compañero Hamilton, quien giró con el mismo compuesto. La escudería de Maranello estrenó en casa una decoración retro en homenaje a los 30 años del debut de Michael Schumacher en 1996, acompañada por su segunda actualización de motor para cerrar la brecha con sus rivales y que, por el momento, parece dar resultados positivos en su contienda ante Mercedes en uno de los circuitos donde la velocidad tope es crítica para el desempeño.

La sesión se vio interrumpida temprano por una bandera roja provocada por problemas hidráulicos en el monoplaza de Cadillac, conducido por el estadounidense Colton Herta. El expiloto de IndyCar y quien busca la superlicencia rodó en lugar de Checo Pérez.

Tras la reanudación, George Russell colocó a su Mercedes en el tercer puesto con llantas blandas, a tres décimas del líder.

Detrás del británico finalizó Liam Lawson, quien reapareció con Red Bull en sustitución del lesionado Isack Hadjar, superando a Kimi Antonelli. El italiano de Mercedes, enfocado en la puesta a punto de carrera por la penalización de motor que lo enviará al fondo de la parrilla, dejó a Lando Norris (McLaren) en la sexta posición. El grupo de los diez primeros lo completaron Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto y el novato Paul Aron con Alpine.

Resultados FP1 GP de Italia 2026

1 - Charles Leclerc - Ferrari - 1:23.008

2 - Lewis Hamilton - Ferrari - 1:23.181

3 - George Russell - Mercedes - 1:23.312

4 - Liam Lawson - Red Bull - 1:23.433

5 - Kimi Antonelli - Mercedes - 1:23.644

6 - Lando Norris - McLaren - 1:23.719

7 - Arvid Lindblad - Racing Bulls - 1:23.802

8 - Gabriel Bortoleto - Audi - 1:24.006

9 - Franco Colapinto - Alpine - 1:24.028

10 - Paul Aron - Alpine - 1:24.177

11 - Oscar Piastri - McLaren - 1:24.184

12 - Yuki Tsunoda - Racing Bulls - 1:24.571

13 - Nico Hulkenberg - Audi - 1:24.626

14 - Oliver Bearman - Haas - 1:24.646

15 - Luke Browning - Williams - 1:24.740

16 - Carlos Sainz - Williams - 1:24.827

17 - Ayumu Iwasa - Red Bull - 1:24.873

18 - Esteban Ocon - Haas - 1:25.852

19 - Valtteri Bottas - Cadillac - 1:25.984

20 - Lance Stroll - Aston Martin - 1:26.066

21 - Fernando Alonso - Aston Martin - 1:26.072

22 - Colton Herta - Cadillac - 1:29.922