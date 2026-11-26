No fue el resultado que esperaba el equipo pero, Armando González se mostró satisfecho por el nivel mostrado este jueves en el partido entre Olympiacos y AC Milan correspondiente a la Jornada 5 de la Europa League.

El ex atacante de las Chivas del Guadalajara jugó durante 67 minutos con el Olympiacos en el duelo que concluyó 4-2 y donde le mexicano colaboró en los goles de su equipo.

La “Hormiga” ya había anotado en la Europa League, sin embargo, de acuerdo a la información consultada en el portal oficial de la UEFA Europa League, el gol que le dio la victoria a Olympiacos vs. Sparta Praga el pasado 22 de octubre no fue asignado al canterano de Chivas, simio un autogol del defensor noruego Sivert Mannsverk.

Quería mi gol y lo voy a seguir buscando en los siguientes partidos. Es el día a día, es el trabajo lo que da los goles. Creo que hice algunas buenas opciones, creo que todavía puedo seguir mejorando”, declaró Armando al finalizar el partido.

Hasta el momento, el delantero mexicano ha anotado seis goles con su club en las tres diferentes competiciones que participa Olympiacos.

“Competí a muy alto nivel, no lo que yo hice, sino al nivel que se compitió hoy, creo que fue muy alto y estoy contento de poder competir a este nivel porque me hace crecer como jugador.

“Tenemos un planteamiento muy claro y sólo me pide que haga lo que sé hacer, buscando los espacios, que me mueva en el área como yo sé”, dijo.