Previo al arranque de la Jornada 4 de la Europa League la UEFA ha modificado sus registros de la temporada y la competición decidió quitarle un gol al delantero mexicano del Olympiacos, Armando González.

De acuerdo a la información consultada en el portal oficial de la UEFA Europa League, el gol que le dio la victoria a Olympiacos vs Sporta Praga el pasado 22 de octubre no fue anotado por el canterano de Chivas y ahora aparece como gol en propia puerta del defensor noruego Sivert Mannsverk.

Este gol estuvo envuelto en polémica desde el momento en el que se anotó, pues originalmente la UEFA lo había registrado como autogol y minutos después del final del partido cambió la ficha concediendo la anotación a la ‘Hormiga’. Ahora, un mes después, vuelve a cambiar la ficha.

UEFA quita gol a Hormiga González del Olympiacos vs Sparta Praga UEFA

¿Por qué la UEFA le quito el gol a la ‘Hormiga’?

Detrás de esta polémica decisión de la UEFA hay un fundamento reglamentario claro y es que tras analizar detalladamente con diferente tomas, el remate de cabeza de Armando González no llevaba dirección de portería y es el desvió del defensa el que lo termina mandando al fondo de las redes.

Esta norma no es nueva y ha sucedido una gran cantidad de veces en los últimos años, pues inclusive jugadores de al talla de Cristiano Ronaldo se han visto afectados tal y como le sucedió a Hormiga en esta ocasión.

Números de Hormiga González en su primera temporada en Europa

Poco a poco Armando González se va haciendo de una carrera en el viejo continente y pese al gol que la UEFA le ha quitado, el delantero de la Selección Mexicana tiene un buen registro goleador desde su llegada a Grecia.

En 14 partidos disputados González registra un total de 6 goles en todas las competiciones, repartidos de la siguiente manera: 3 en Copa, 2 en Liga y 1 Europa League. Además, el mexicano también ha contribuido con 2 asistencias para su equipo.

Hormiga tendrá la oportunidad de ‘recuperar’ ese gol anulado por la UEFA este mismo jueves al salir como titular para el duelo entre Olympiacos vs AC Milan correspondiente a la Jornada 5 de la Europa League.