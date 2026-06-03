Ferrari y Leclerc firman nuevo acuerdo multianual 

En la víspera de una de las citas más especiales del calendario de la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco, la escudería Ferrari ha lanzado un dardo con uno de sus pilotos: Charles Leclerc al hacer oficial la extensión del contrato por las "próximas temporadas".

Con 28 años de edad, Leclerc ha apostado su permanencia con Ferrari bajo el nuevo ciclo de reglas técnicas donde la casa italiana se ha visto competitiva, pero no al nivel de Mercedes dejándolo en el tercer puesto del campeonato de pilotos con 75 unidades.

“No podría estar más feliz de continuar este viaje con la Scuderia Ferrari”, manifestó Leclerc en un comunicado de prensa señalando que Maranello ha significado más que un lugar de trabajo: “siempre ha sido mucho más que un equipo para mí. Es el equipo que he amado y con el que soñaba formar parte desde que era un niño, y después de todos estos años, se ha convertido en una segunda familia”.

Leclerc ha cosechado ocho triunfos en grandes premios, 27 poles position y un total de 52 podios.

Charles Leclerc espera regresar el campeonato a Ferrari REUTERS

Confianza en Ferrari para el futuro

A pesar de los altibajos deportivos y la sequía de campeonatos de la firma del Cavallino Rampante, el monegasco reiteró su absoluta confianza en la dirección técnica y humana de la organización y, por lo cual, firmó el contrato del cual no fue revelada la duración.

“Juntos hemos compartido momentos increíbles y algunos más difíciles, pero creo en este equipo más que nunca”, dijo el monegasco.

Por su parte, el director del equipo, Fred Vasseur, argumentó los factores fundamentales que inclinaron la balanza para sellar este acuerdo.

“Charles ha sido parte de la familia Ferrari durante muchos años, y esta renovación se siente como algo muy natural para nosotros…a lo largo de estas temporadas lo hemos visto crecer hasta convertirse no solo en uno de los pilotos más fuertes de la Fórmula 1, sino también en una persona que está completamente en sintonía con el equipo y con todo lo que representa Ferrari”, indicó el francés.

La primera pieza del rompecabezas de los pilotos de élite se ha movido a la espera de la decisión de Lewis Hamilton y Max Verstappen, pero también de Mercedes, con los tres elementos sumergidos en rumores.