Pese a cancelación por ébola, Congo confía en jugar amistoso contra Chile en España

República Democrática del Congo (RDC) espera seguir adelante con un partido de preparación para el Mundial 2026 contra Chile, en España la próxima semana, pese a que las autoridades locales prohibieron el encuentro debido al brote de ébola en el país africano.

El entrenador congoleño Sébastien Desabre se mostró convencido de la celebración del partido amistoso, prohibido por el alcalde del municipio español que debía acoger el encuentro el 9 de junio, por temor a la propagación del virus del ébola.

Hay otros estadios, existe la posibilidad de jugar a puerta cerrada, hay varias opciones... Nosotros estamos acostumbrados a adaptarnos y, ocurra lo que ocurra, nos adaptaremos sin problema a todas estas situaciones", comentó Sébastien Desabre en conferencia de prensa el martes por la noche.

El alcalde de La Línea de la Concepción tomó la decisión pese a que la selección congoleña se ha estado preparando para el torneo en Bélgica y casi todos sus jugadores e integrantes del cuerpo técnico residen en Europa.

Congo disputará el miércoles un amistoso en Lieja contra Dinamarca y tenía previsto un segundo partido de preparación en España el próximo lunes antes de partir al Mundial, coorganizado por Canadá, México y Estados Unidos.

Pero el martes, el alcalde de La Línea, Juan Franco, revocó la autorización para el partido.

"Lamentamos tener que haber tomado esta decisión, ya que un partido de estas características es un atractivo para la ciudad", dijo Franco en un comunicado difundido por su oficina.

"Pero entendemos que la situación sanitaria que se vive en la República Democrática del Congo en relación al virus del Ébola y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no exista riesgo de ningún tipo, acaban provocando que esta decisión sea la más prudente a la vista de las circunstancias que nos rodean."

La Federación Congoleña de Fútbol (FECOFA, por sus siglas en francés) dijo el miércoles que la selección cumplía todos los requisitos sanitarios, deportivos y reglamentarios. Añadió que mantenía conversaciones con las autoridades pertinentes y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para encontrar una solución que permitiera que el partido siguiera adelante.

La decisión del alcalde tomó por sorpresa al seleccionador de RDC, Sébastien Desabre, cuando se le preguntó al respecto en una rueda de prensa el martes.

"Estoy seguro de que se encontrará una solución", dijo al sugerir la posibilidad de disputar el partido en otro estadio de España.

La selección nacional de la RD Congo respeta la decisión, que se basa en temores por el ébola. Hablamos con la FIFA todos los días sobre el ébola. Nuestros médicos están en contacto constante con la FIFA y seguimos estrictamente los protocolos sanitarios."

La selección congoleña, que disputará su primer Mundial en 52 años, tendrá su base en Houston. Debutará en el Grupo K contra Portugal el 17 de junio, antes de enfrentarse a Colombia en Guadalajara el 23 de junio y a Uzbekistán en Atlanta el 27 de junio.

Con información de Reuters y AFP.

*mcam