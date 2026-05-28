OFICIAL: Messi es convocado por Argentina y se enfila a su sexto Mundial

Lionel Messi estará en el Mundial 2026. La Selección Argentina hizo oficial la convocatoria del capitán campeón del mundo, quien alcanzará una marca inédita al disputar su sexta Copa del Mundo con la albiceleste.

El nombre del rosarino apareció en la lista definitiva presentada por Lionel Scaloni para el torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Con ello, Messi extenderá una trayectoria mundialista que comenzó hace dos décadas y que lo ha llevado a convertirse en uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

La presencia de Messi en la justa mundialista le permitirá alcanzar un registro histórico. El argentino será el primer jugador en disputar seis Mundiales, una cifra que hasta ahora parecía imposible. La marca también será alcanzada por Cristiano Ronaldo, aunque ambos dejarán atrás a leyendas como Lothar Matthäus, Antonio Carbajal, Rafa Márquez y Andrés Guardado, quienes cerraron sus carreras con cinco participaciones.

La diferencia es que Messi no llegará como una figura que busca una despedida simbólica. El delantero de Argentina se presentará como el capitán del equipo que conquistó el título en Qatar 2022, por lo que tendrá la misión de defender la corona obtenida ante Francia en una de las finales más memorables de la historia.

Durante años, la Copa del Mundo representó la gran cuenta pendiente en la carrera del argentino. Después de quedarse cerca en varias ocasiones, especialmente en la final de Brasil 2014, finalmente logró levantar el trofeo el 18 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail.

Aquella edición también consolidó a Messi como una figura histórica del torneo. El argentino anotó en fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final, una actuación que quedará entre las más completas que se recuerden en una Copa del Mundo.

Además del récord de participaciones, Messi llegará a 2026 como el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales. En Qatar alcanzó los 26 encuentros, superando los 25 que había registrado Matthäus. También posee la marca de más minutos jugados y de más partidos como capitán en la máxima competencia del futbol.

En el apartado goleador, el argentino acumula 13 tantos mundialistas, cifra que lo convierte en el máximo anotador de su país en la historia del torneo. Aunque todavía se encuentra por detrás de los 16 goles de Miroslav Klose, tendrá una nueva oportunidad para acercarse a esa marca.

La Selección Argentina llegará al Mundial 2026 como una de las grandes favoritas. El equipo construido por Scaloni mantiene la base que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, además de conservar una identidad competitiva que le permitió mantenerse entre las mejores selecciones del planeta.

Para Messi, la próxima Copa del Mundo podría representar el último capítulo de una historia extraordinaria. Sin embargo, antes de pensar en despedidas, el argentino tendrá una nueva oportunidad para ampliar su legado, romper otro récord histórico y buscar una segunda estrella consecutiva para una generación que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del futbol.