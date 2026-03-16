El histórico Sauber C30 de Sergio "Checo" Pérez protagonizará la F1 Exhibition en México

La F1 Exhibition está cerca de inaugurarse en México y los aficionados locales tendrán la oportunidad de mirar una pieza única en la historia del deporte motor nacional y la Fórmula 1: el primer monoplaza que manejó Sergio “Checo” Pérez en su debut en el Gran Circo.

A través de un posteo en redes sociales en la cuenta oficial de F1 Exhibition se informó que el Sauber C30 estaría en la exhibición que la gente podrá disfrutar desde el 20 de marzo, fecha en que se inaugure la muestra.

El Sauber C30, el primer coche de Sergio Pérez

El piloto mexicano Sergio Pérez debutó en la Fórmula 1 en la temporada 2011 con la escudería suiza Sauber. En ese momento la escudería contaba con un equipo técnico que hoy es altamente reconocido pero, que en aquel tiempo, apenas se abría paso en la máxima categoría.

El director técnico del monoplaza era James Key, quien ahora es parte de Audi, mientras que Pierre Waché, ahora en Red Bull, estaba como jefe de rendimiento.

El debut del Sauber C30 en Australia fue exitoso con un séptimo puesto de “Checo” Pérez y un octavo de su entonces compañero, el japonés Kamui Kobayashi. Sin embargo, ambos coches fueron descalificados por un tema de medición en el alerón trasero.

Pérez logró sus primeros puntos en la F1 con este monoplaza en el Gran Premio de España finalizando noveno. En total logró unidades en cinco carreras.

¿Dónde estará F1 Exhibition en México y cuánto costará?

F1 Exhibition tendrá como sede Yama Punta Museo, ubicado en Avenida División del Norte 3572, al sur de la Ciudad de México.

Los costos de los boletos son variables iniciando desde los 295 pesos, aunque también existe el paquete Pole Position de 895 pesos que, además de la entrada permite el acceso sin fila, descuentos, taza, llavero y sticker del evento.