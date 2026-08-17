Ex DT de Barcelona sería opción de Tigres, ¿De quién se trata?

Tigres sigue atrapado en una profunda crisis institucional. La salida abrupta de Guido Pizarro, tras apenas dos jornadas del Apertura 2026 y una discusión con la directiva por el limitado presupuesto de refuerzos, dejó al equipo sin rumbo claro.

Desde el fin de la era de Ricardo Ferretti, los Felinos han acumulado seis técnicos en cinco años, ninguno con estabilidad, y ahora el interinato de Hernán Elizondo y Carlos Turrubiates intenta sostener un plantel que ocupa los últimos lugares de la tabla y ya fue eliminado de la Leagues Cup.

Sin embargo, un exentrenador que dirigió al Barcelona aparece como una de las opciones más sonoras para los Felinos.

Quique Setién durante su etapa con el Barcelona Reuters

Quique Setién sería opción para ser DT de Tigres

El rumor que coloca a Quique Setién como opción seria para asumir la dirección técnica de Tigres ha cobrado fuerza en las últimas horas.

Según reportes, la directiva regiomontana ya le habría presentado el proyecto al cántabro de 67 años, quien no vería con malos ojos el reto de dirigir en la Liga MX después de su paso por el futbol chino.

Setién, libre desde que dejó el Beijing Guoan en octubre de 2025 por “motivos personales”, compite en la baraja con otros nombres de peso como Juan Carlos Osorio y Guillermo Barros Schelotto.

La directiva de Tigres, que lleva casi tres semanas sin técnico definitivo, busca un estratega con experiencia en grandes clubes y un estilo de posesión y control del balón que pueda adaptarse al plantel.

Aunque no se ha cerrado ningún acuerdo y el club mantiene reserva sobre el proceso, la inclusión del español en las conversaciones refleja la intención de apostar por un perfil europeo de prestigio.

La carrera de Quique Setién: del Barcelona a la posibilidad mexicana

La trayectoria de Quique Setién como entrenador alcanzó su punto más alto cuando el Barcelona confió en él en enero de 2020, tras el despido de Ernesto Valverde.

El cántabro dirigió al gigante catalán durante siete meses, en los que el equipo terminó segundo en LaLiga, pero su etapa quedó marcada por la eliminación en Copa del Rey y, sobre todo, por la histórica derrota 8-2 ante el Bayern Múnich en la Champions League, que precipitó su salida.

Antes de llegar al Camp Nou, Setién había construido una sólida reputación en el Real Betis (2017-2019) y en Las Palmas, donde logró dos salvaciones consecutivas. Su paso posterior por el Villarreal y el Beijing Guoan, donde incluso fue nombrado entrenador del mes en la Superliga china, consolidó su perfil de técnico de posesión y juego elaborativo, aunque sin títulos mayores.