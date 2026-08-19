Se le borró la sonrisa a Julián Álvarez

Julián Álvarez realizó un gesto que no pasó desapercibido en una foto con el Atlético de Madrid y que empezó a circular en redes sociales. Al delantero argentino se le ve con cara de “pocos amigos”, comparado con años anteriores.

En la sesión de las fotos oficiales del cuadro colchonero para la nueva temporada, la “Araña” desentonó con las imágenes que se tomó en los periodos 2024-25 y 2025-26.

En la actual, se le ve con un semblante serio, como diría la frase “se te borró la sonrisa” de la canción “Pedro y Pablo” de los Tigres del Norte, mientras que en las otras lucía sonriente.

“El motivo es el contraste entre la actitud que muestra el delantero en la foto oficial de esta temporada y la del curso pasado. Más allá del cambio de imagen —desde hace algunas semanas luce barba—, la sonrisa de hace solo un año ha dado paso este verano a un gesto muy serio que ha provocado un aluvión de memes”, publicó el diario Sport.

Hace unos días, el técnico Diego Simeone subrayó la postura del club de no dejar marchar a Julián Álvarez.

“Creo que la situación es muy clara. La entidad tomó una decisión (no traspasar al jugador) que Miguel Ángel (Gil Marín, consejero delegado del club) explicó muy bien”, declaró Simeone.

Después, “El Cholo” reiteró que no se plantea una salida del argentino, objetivo del mercado del Barcelona para sustituir a Robert Lewandowski.

Gil Marín señaló, a mediados de julio, que no aceptaría ni 100, 150 ni 200 millones por Julián Álvarez.

En junio, el Atlético ya rechazó una oferta del Real Madrid de 150 millones de euros, lo que fue considerado por la prensa como una maniobra del presidente del club blanco Florentino Pérez para complicar el fichaje hacia el Barcelona.